HAK: Nesreća na cesti Delnice-Rijeka na predjelu Kamenjak

Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama.

Zbog snimanja filma danas će se voziti uz privremenu regulaciju i kratkotrajno zaustavljanje prometa na državnoj cesti prema trajektnoj luci Prizna i na Jadranskoj magistrali kod Karlobaga.

Zbog radova u noćnim satima (10./11.travnja) promet će biti prekinut od 22 do 5 sati na državnoj cesti DC1 Solin-Klis u smjeru Dugopolja, od 21 do 5 sati bit će zatvoren tunel Sveti Ilija, a od 22 do 5 sati na državnoj cesti DC116 na Hvaru bit će zatvoren tunel Selca Dubovica.

Zbog radova zatvorena je dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom DC1.

Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica iz smjera Zagreba u smjeru Trsata i centra Rijeke. Obilazak s autoceste A6 je preko čvora Čavle, a s autoceste A7 preko čvora Rijeka istok.