Gužve i magla diljem Zagreba, sudarili se kamion i auto na Jankomiru. Kaos i na obilaznici

Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, zbog prometne nesreće na autocesti A3 kod čvora Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK). Vozačima se zbog magle savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka (Lipovca).

U Zagrebu jutros gužve na gradskim cestama

Na Jankomirskom mostu je jutros bio sudar. Policija nam je potvrdila da su dobili dojavu u 7 i 24 te da se radi o sudaru kamiona i auta. Nastala je samo materijalna šteta i očevid je u tijeku.

Pokretanje videa... 00:08 Prometna nesreća na Jankomirskom mostu u Zagrebu | Video: 24sata Video

Kolona i na A2

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km.

Gust je promet i na brzoj cesti DC1 Solin-Klis u smjeru Splita te Jadranskoj magistrali (DC8) iz smjera Kaštela i Solina te između Podstrane i Stobreča u smjeru Splita.

U povodu blagdana Svih Svetih zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) danas od 15 do 23 sata; u petak, 1. studenoga od 14 do 23 sata; u nedjelju, 3. studenoga, od 12 do 23 sata.

U pomorskom prometu nema poteškoća.