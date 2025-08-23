HAK: Pojačan promet na većini cesta, evo gdje su gužve

Pojačan je promet na većini cesta, povremena usporavanja moguća su na autocestama pred naplatnim postajama, duž jadranske obale na prilazima turističkih središta, trajektnih luka, te na pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub (HAK).

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mokri i skliski od kiše na sjevernom Jadranu.

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te između tunela Mala Kapela i čvora Otočac u smjeru Dubrovnika; pred naplatama Lučko i Demerje povećana je gustoća prometa u oba smjera.

Na A2 Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je jedan km.

Na A3 Bregana-Lipovac pred naplatnom postajom Zagreb istok kolona je oko 500m u smjeru Zagreba, povećana je gustoća prometa u oba smjera

Na Istarskom ipsilonu povećana je gustoća prometa pred naplatnom postajom Umag u oba smjera.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.