Taksisti si sami pišu cijene, no zbog njih Hrvati dolaze na loš glas: 'Taj put košta oko 6 eura'

Dok policija provodi izvide oko slučaja turistkinje s Novoga Zelanda kojoj je taksi vožnja od zagrebačkoga Glavnog kolodvora do Frankopanske prvotno naplaćena 1506, pa 150 eura, provjerili smo cijene iste usluge kod ostalih taksi prijevoznika. Naime, riječ je o udaljenosti od oko dva kilometra, ovisno kojom rutom se vozi.

- Cijena s našim vozilom, ako je riječ o relaciji od dva kilometra, iznosi oko četiri eura i ta cijena je nepromjenjiva neovisno o dobu dana, stanju na cesti i vremenskim uvjetima - navode u Taxi 1717.

Eko taxi navodi kako bi vožnja na spomenutoj relaciji stajala otprilike 5,50 eura, ovisno o točnoj adresi i prometnim uvjetima.

- Naše cijene su transparentne i jednake 24/7, a korisnici u svakom trenutku mogu pratiti trošak vožnje putem taksimetra - rekli su.

Na aplikaciji smo provjerili cijene vožnje Bolta i Ubera. One se razlikuju ovisno o tipu vozila koje se naručuje za prijevoz. Cijena vožnje na spomenutoj relaciji kreće od 3,30 eura pa do 6,60 eura za vožnju u premium automobilu. Ako bi se koristio Uber za udaljenost od dva kilometra u centru Zagreba stajala bi od 4,20 do 6,36 eura.

Usporedi li se cijena taksi vožnje koju je od Glavnog kolodvora do Frankopanske platila turistkinja s najvišom cijenom koju smo dobili od drugih taksi prijevoznika, ispada da je Novozelanđanka vožnju platila 23 puta više.

Iz policije navode kako bi građani koji se nađu u sličnoj situaciji trebali bez odgode prijaviti događaj u najbližoj policijskoj postaji, no pri tome trebaju imati račun ili dokaz na koji je način izvršeno plaćanje, na kojoj relaciji je pružena usluga, naziv taksi prijevoznika i registracijsku oznaku taksi vozila. Napominju kako se kazneno djelo "prijevara", ako je pribavljena mala imovinska korist, odnosno ako je manja od 132,73 eura, progoni privatnom tužbom.

Kako bi se građani zaštitili od neželjenih situacija, policija navodi kako bi prije korištenja usluga taksi prijevoza trebali provjeriti tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova u osobnom kontaktu s vozačem ili korištenjem mobilnih aplikacija za pružanje takvih usluga.

Iz Državnog inspektorata rekli su da je obavljanje usluge autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, kao i cjenika autotaksi usluga, uređeno Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, koji je u nadležnosti inspekcije cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Zakonom je propisano da cjenik samostalno utvrđuje prijevoznik i da on mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru.

Ako uslugu pruža putem taksimetra, on mora biti uključen tijekom vožnje i na vidljivome mjestu u vozilu mora biti istaknut cjenik.

Ako radi putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, ona mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.

Dakle, taksisti sami reguliraju cijene svoje usluge i mogu istaknuti cijenu koju god žele, dok god je imaju istaknutu na cjeniku i uključen taksimetar.

’Carol Cowan ćemo sve nadoknaditi’

Ministar turizma Tonči Glavina izjavio je u četvrtak da ponašanje zagrebačkog taksista ‘čini veliku štetu’ hrvatskom turizmu. Dodao je da će HTZ i TZGZ kontaktirati Carol Cowan i osmisliti kako da joj se sve ‘primjereno nadoknadi’.