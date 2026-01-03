Kolnici su skliski i mokri, u gorju i na Jadranskoj magistrali mogući su odroni, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazane su i neke brodske i katamaranske linije
OTKAZANE BRODSKE LINIJE
HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica, a ponegdje ima magle, izvijestio je u subotu navečer Hrvatski autoklub (HAK).
Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni.
HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.
Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik i brodska linija Vodice-Šepurine-Zlarin-Šibenik.
