OTKAZANE BRODSKE LINIJE

HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici

Piše HINA,
HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kolnici su skliski i mokri, u gorju i na Jadranskoj magistrali mogući su odroni, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazane su i neke brodske i katamaranske linije

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica, a ponegdje ima magle, izvijestio je u subotu navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni.

KOLONE NA BAJAKOVU Počeo blagdanski povratak, na ulaz u Hrvatsku čekaju satima, pogledajte stanje na granicama
Počeo blagdanski povratak, na ulaz u Hrvatsku čekaju satima, pogledajte stanje na granicama

HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik i brodska linija Vodice-Šepurine-Zlarin-Šibenik.

