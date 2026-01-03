HAK: Poledica i odroni na cestama, magla i mokri kolnici

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, zbog niskih temperatura moguća je poledica, a ponegdje ima magle, izvijestio je u subotu navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale mogući su odroni.

HAK vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik i brodska linija Vodice-Šepurine-Zlarin-Šibenik.