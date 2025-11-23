Obavijesti

STANJE NA CESTAMA

HAK: Snijeg ne pada, autoceste su očišćene. Upozorenje za ove dijelove Hrvatske

Snijeg je prestao padati. Djelomično je smanjenje naoblake, ponajprije na Jadranu uz češća sunčana razdoblja...
Još mjestimice na jugu kiša, uglavnom u prvom dijelu dana, a na kopnu postupan prestanak snijega. | Foto: HAK
