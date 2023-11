HAK: U prekidu više trajektnih i katamaranskih linija, prometna nesreća na autocesti A7

U prekidu je više trajektnih linija i to Split-Vela Lika-Ubli, Sobra-Prapratno, Ploče-Trpanj, Sumartin-Makarska, Sućuraj-Drvenik, a u prekidu su i brojne katamaranske linije, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski auto-klub (HAK).

Katamaranske linije u prekidu su: Vis-Hvar-Split, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli - Korčula - Polače - Sobra- Šipanska luka - Dubrovnik, Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad, Korčula-Hvar-Split.

Brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak plovi bez pristajanja u Srakane Vele i Unije, a brodska linija Vodice-Prvić Šepurine-Prvić Luka-Zlarin-Šibenik plovi bez linije iz Vodica.

Prekid u prometu zbog prosvjeda

Prekinut je promet zbog prosvjeda na državnim cestama: Ilača-Tovarnik (DC46) i Našice-Đakovo (DC515) u mjestu Potnjani.

Zbog prosvjeda: na državnoj cesti DC520 kod kružnog toka promet prema GP Slavonski Šamac je preusmjeren preko Kruševice; prema graničnom prijelazu Županja osobna vozila prometuju obilazno (uz regulaciju i nadzor policijskih službenika), a promet autobusa i teretnih vozila je otežan.

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Paški most; Krčki most; Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Zbog vjetra za sav je promet zatvorena DC8 Prapratno - Zaton Doli (most Ston). Obilazak je županijskom cestom Prapratno-Ston-Zaton Doli.

Zbog prometne nesreće na autocesti A7 kod čvora Rijeka istok u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine 60 kilometara na sat.

Kolnici su mokri i skliski. Mogući su odroni. Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.