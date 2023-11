HAK: Preusmjeravanje prometa zbog prosvjeda kod Slavonskog Šamca; Oprez, pješak na A3!

Zbog prosvjeda na na državnoj cesti DC520, kod kružnog toka promet prema GP Slavonski Šamac je preusmjeren preko Kruševice, a prema graničnom prijelazu Županja osobna vozila prometuju obilazno, uz regulaciju i nadzor policijskih službenika, dok je promet autobusa i teretnih vozila je otežan, izvijestili su u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Pješak na autocesti A3 Bregana-Lipovac na čvoru Lužani pa vozače mole za dodatan oprez.

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići; autocesta A6 Rijeka-Zagreb; državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split; Jadranska magistrala-DC8; Stara cesta kroz Gorski kotar-DC3; Paški most; Krčki most; Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački.

Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Mokri su i skliski kolnici mjestimice u Dalmaciji. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama pa vozače iz HAK-a. upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na pojedinim cestama.

Na prijelazu Stara/Bosanska Gradiška teretna vozila na ulaz čekaju jedan sat, a na izlaz čekaju pola sata.

U pomorskom prometu nema poteškoća.