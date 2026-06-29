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VOZAČI, OPREZ

HAK upozorava: Kilometarske kolone, gužva i prema Zagrebu: Vozi se jednim trakom 40 km/h

Piše 24sata,
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HAK upozorava: Kilometarske kolone, gužva i prema Zagrebu: Vozi se jednim trakom 40 km/h
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Foto: HAK

Kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje, javlja HAK. 

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U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka gdje će se tijekom dana promet prekidati nekoliko puta. Na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8) vozi se uz privremenu regulaciju prometa te se očekuju povremene smetnje.

"Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu", kažu iz HAK-a. 

Foto: HAK

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

- životinja (košuta) na autocesti A6 na 30+000 km između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.
- kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je 4 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.
- povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane
- povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika

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