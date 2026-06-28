VIDEO Ogromna kolona na A1 zbog nesreće: 'Stojimo u gužvi, a pogledajte što radi ovaj Audi'

Gužve su obilježile nedjelju navečer na autocesti A1. Zbog prometne nesreće na 52.+150 ﻿km između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dvije trake uz ograničenje brzine, u koloni dugoj otprilike 11 kilometara, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Između čvorova Karlovac i ﻿Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kolona u smjeru Zagreba | Video: čitatelj/24sata

U koloni se našao i jedan naš čitatelj, a svjedočio je i nepropisnoj vožnji jednog Audija.

- Bili smo u koloni otprilike dva sata zbog prometne nesreće. Koliko sam vidio, četiri su se automobila sudarila, a uz to se jedan vozač u Audiju prvo vozio zaustavnom trakom i pokušavao s ceste izgurati autobus s putnicima i tri osobna vozila.

Kada se zbog kolone više nismo imali gdje pomaknuti i kad su ljudi napravili koridor da hitna može proći, vozio se po sredini ceste i trubio vozačima da se maknu - kaže nam čitatelj.