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VIDEO Ogromna kolona na A1 zbog nesreće: 'Stojimo u gužvi, a pogledajte što radi ovaj Audi'

Piše Julia Očić,
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VIDEO Ogromna kolona na A1 zbog nesreće: 'Stojimo u gužvi, a pogledajte što radi ovaj Audi'
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće na 52.+150 ﻿km između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dvije trake uz ograničenje brzine, u koloni dugoj otprilike 11 kilometara, izvijestio je Hrvatski autoklub

Gužve su obilježile nedjelju navečer na autocesti A1. Zbog prometne nesreće na 52.+150 ﻿km između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba vozi se u dvije trake uz ograničenje brzine, u koloni dugoj otprilike 11 kilometara, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Između čvorova Karlovac i ﻿Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

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Kolona u smjeru Zagreba VIDEO
Kolona u smjeru Zagreba | Video: čitatelj/24sata

U koloni se našao i jedan naš čitatelj, a svjedočio je i nepropisnoj vožnji jednog Audija.

- Bili smo u koloni otprilike dva sata zbog prometne nesreće. Koliko sam vidio, četiri su se automobila sudarila, a uz to se jedan vozač u Audiju prvo vozio zaustavnom trakom i pokušavao s ceste izgurati autobus s putnicima i tri osobna vozila.

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Kada se zbog kolone više nismo imali gdje pomaknuti i kad su ljudi napravili koridor da hitna može proći, vozio se po sredini ceste i trubio vozačima da se maknu - kaže nam čitatelj.

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