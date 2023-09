HAK upozorio na hodočasnike na A3 i A4: 'Ima nas oko dvije tisuće, među nama su i djeca'

Velikogoričko zahvalno pješačko hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj, 32. po redu, krenulo je jutros u pet sati i planirani dolazak u Mariju Bistricu je do mise u 18 sati. Iz HAK-a su upozorili na prolazak hodočasnika autocestom A3 u smjeru Lipovca te dijelom A4, od čvora Zagreb istok do čvora Popovec u smjeru Goričana.

Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h, te mole korisnike za oprez.

- Sigurno nas je ovdje preko dvije tisuće, od djece koja idu s roditeljima, do onih koji us već u starijim godinama. Ovo mi je prvi put da idem, ali su mi govorili da, iako je put naporan, predivan je osjećaj stići do Marije Bistrice i znati da smo uspjeli. Tijekom cijelog puta molimo i to nam daje dodatnu snagu - ispričala nam je jedna od hodočasnica.

Ruta je duga oko 42 kilometra, a kreću se zaustavnom trakom.

Dodala je da su na jednom dijelu morali zaustaviti promet, pa su se kratko stvorile gužve na cesti.