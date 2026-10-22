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STANJE NA CESTAMA

Skliska cesta i jutarnja gužva: Na A2 prema Zagrebu kolona od čak četiri kilometra

Piše HINA,
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Skliska cesta i jutarnja gužva: Na A2 prema Zagrebu kolona od čak četiri kilometra
Foto: HAK
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Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a mogući su odroni, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK) dodajući da se zbog vode na kolniku na Jadranskoj magistrali između Kaštel Kambelovca i Kaštel Lukšića vozi uz ograničenje brzine u smjeru Kaštel Kambelovca.

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Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa.

To se osobito odnosi na autocestu A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba gdje je kolona oko četiri kilometra, Istarski ipsilon između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera, na državnu cestu DC1 kod Zaprešića te na na Jadransku magistralu kod Stobreča i Solina.

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