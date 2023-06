Hakirali su HAK, stranice im i dalje ne rade. Evo gdje možete provjeriti stanje u prometu

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je u utorak kako su tijekom noći pretrpjeli hakerski napad na svoje računalne servere, a koji utječe na rad njihovih mrežnih stranica i odvijanje online usluga, poput informiranja o stanju u cestovnom prometu. 'Ovo je ozbiljan napad' - Riječ je o ozbiljnom napadu. HAK poduzima sve radnje i mjere, ali je prerano donositi zaključke o razmjeri štetnih posljedica. No bez obzira na to pojedini se poslovi provode normalno - rekao je pomoćnik glavnog tajnika HAK-a Sinan Alispahić za Dnevnik Nove TV. Iz HAK-a dodaju kako se tehnička pomoć na cesti može zatražiti putem telefonskog broja 1987 ili web stranici Hrvatskih autocesta. - Intenzivno radimo na suzbijanju napada i otklanjanju njegovih posljedica te na ponovnom uspostavljanju sadržaja i usluga koji su trenutno nedostupni korisnicima - navode iz HAK-a, čije stranice i dalje nisu dostupne. Policija provodi istragu Aplispahić je istaknuo da je HAK angažirao "najkvalitetnije stručnjake" te da bi do otklanjanja kvara moglo proći nekoliko dana, no da vjeruje kako su osobni podaci korisnika sigurni, iako to ne može garantirati. Foto: Petar Glebov/PIXSELL Hakerski napad prijavljen je policiji koja provodi istragu. - Vozački ispiti iz nastavnih predmeta Upravljanje vozilom i Pružanje prve pomoći provode se prema planu, a ispiti iz nastavnog predmeta Poznavanje propisa i sigurnosnih pravila provode se gdje je to moguće, ili će biti odgođeni - istaknuli su.