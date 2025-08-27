Obavijesti

NOVINARI POGINULI U NAPADU

Hamas osporava izraelske tvrdnje o poginulim militantima u napadu na bolnicu u Gazi

Foto: Dawoud Abu Alkas

Izrael je ranije objavio da je u napadu ubio šest militanata, ali da istražuje okolnosti pogibije civila, među kojima je bilo i pet novinara.

Hamas je u srijedu odbacio tvrdnje Izraela da je među Palestincima poginulim u izraelskom napadu na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak bilo i militanata.

Izrael je ranije objavio da je u napadu ubio šest militanata, ali da istražuje okolnosti pogibije civila, među kojima je bilo i pet novinara. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opisao je napad kao "tragičan nesretan slučaj".

U priopćenju vladinog medijskog ureda Hamasa navodi se da je jedan od šest Palestinaca, za koje Izrael tvrdi da su bili militanti, ubijen u al-Mawasiju, izvan područja bolnice, a drugi na drugom mjestu u drugo vrijeme.

U priopćenju nije precizirano jesu li dvojica poginulih izvan bolnice također bili civili.

