Hamas poručio: Spremni smo započeti drugu fazu primirja

Hamas je u subotu rekao da postoje "pozitivni znakovi" vezani uz mogući nastavak primirja s Izraelom u Pojasu Gaze, na razgovorima s posrednicima u Kairu o drugoj fazi prekida vatre.

"Signali su pozitivni za početak pregovora o drugoj fazi" primirja, rekao je u priopćenju glasnogovornik Hamasa Abdel Latif Al-Kanua, dok se "napori egipatskih i katarskih posrednika nastavljaju".

Prekid vatre je stupio na snagu 19. siječnja, a njegova prva faza istekla je 1. ožujka.

Izaslanstvo palestinskoga islamističkog pokreta u subotu se sastalo s egipatskim posrednicima u Kairu gdje su razgovarali o provedbi druge faze sporazuma.

Glasnogovornik je naglasio da je Hamas "spreman započeti drugu fazu (primirja) na način koji ispunjava zahtjeve palestinskog naroda".

Nakon isteka prve faze Hamas i Izrael se ne slažu u pogledu toga na koji bi način proces trebalo nastaviti.

Izrael želi da se prva faza produlji do sredine travnja te zahtijeva "potpunu demilitarizaciju" teritorija, odlazak Hamasa iz Pojasa Gaze i povratak posljednjih talaca prije nego što se prijeđe na drugu fazu.

Hamas traži provedbu druge faze sporazuma koja bi trebala rezultirati trajnim prekidom vatre i inzistira na ostanku u Gazi, kojom vlada od 2007. godine.

Obitelji traže oslobađanje svih talaca

Više od pedeset bivših izraelskih talaca iz Gaze i članovi obitelji onih koji su još zarobljeni, pozvali su premijera Benjamina Netanyahua da zaključi "sveobuhvatni" sporazum o prekidu vatre s Hamasom kako bi se omogućilo oslobađanje svih talaca koji se još drže u zatočeništvu.

"Rat bi se mogao ponovno nastaviti za tjedan dana", rekla je Einav Zangauker u subotu na tjednom okupljanju Foruma obitelji talaca u Tel Avivu. "No rat nam neće vratiti taoce, on će ih ubiti. Vratit će ih samo sporazum i to sve odjednom", dodala je.

Optužila je premijera da sabotira pregovore i koristi taoce "kao pijune na svojoj političkoj šahovskoj ploči".

Omri Lifshitz, čiji je otac Oded umro u zatočeništvu, upozorio je Netanyahua: "Nastavite li rat, zbog vas će taoci umrijeti. Vi ćete imati njihovu krv na rukama".

Tijelo Odeda Lifshitza, koji je u vrijeme otmice imao 83 godine vraćeno je u Izrael u veljači, a vlasti kažu da su ga ubili njegovi otmičari, članovi grupe Islamski džihad, saveznici Hamasa u Gazi.

Od 251 osobe otete u napadu Hamasa u južnom Izraelu 7. listopada 2023., 58 ih je još uvijek zatočeno u Gazi, a među njima ih je i 34 koje je izraelska vojska proglasila mrtvima.