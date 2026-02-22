NOVI EXPRESS Kako smo doznali neslužbeno, unutrašnjost velebnog zdanja usred pitoresknog zaseoka kraj Barbana u Istri ima 14 soba za 38 gostiju, saunu, teretanu, bazen, ugostiteljski objekt, kafić...
VELEBNO ZDANJE PLUS+
Što se to gradi u istarskom selu? Kajtazijev luksuzni ‘spa’ za Rome vrijedi 8 milijuna eura!
Čitanje članka: 2 min
U zaseoku Želeski kraj Barbana u Istri popriličnu prašinu podigao je projekt gradnje Europskog romskog kulturno-sportskog centra koji je već u završnoj fazi i gdje se ovih dana provodi puštanje u pogon svih sustava. A naša ekipa na terenu susrela je glavnog inženjera gradilišta Tomislava Cindrića, koji je šturo objasnio o čemu je riječ.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku