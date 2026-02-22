Obavijesti

VELEBNO ZDANJE PLUS+

Što se to gradi u istarskom selu? Kajtazijev luksuzni ‘spa’ za Rome vrijedi 8 milijuna eura!

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 2 min
Što se to gradi u istarskom selu? Kajtazijev luksuzni 'spa' za Rome vrijedi 8 milijuna eura!
NOVI EXPRESS Kako smo doznali neslužbeno, unutrašnjost velebnog zdanja usred pitoresknog zaseoka kraj Barbana u Istri ima 14 soba za 38 gostiju, saunu, teretanu, bazen, ugostiteljski objekt, kafić...

U zaseoku Želeski kraj Barbana u Istri popriličnu prašinu podigao je projekt gradnje Europskog romskog kulturno-sportskog centra koji je već u završnoj fazi i gdje se ovih dana provodi puštanje u pogon svih sustava. A naša ekipa na terenu susrela je glavnog inženjera gradilišta Tomislava Cindrića, koji je šturo objasnio o čemu je riječ.

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
PAD U ŠEST MJESECI...

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka

Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'
ZAKUHAVA SE

NATO digao borbene zrakoplove iznad Europe: 'Putin ispaljuje hipersonične rakete na djecu'

U Lavovu je poginula 23-godišnja policajka Viktorija Špilka, udana za kolegu policajca, a još 24 osobe su ozlijeđene u, kako su vlasti opisale, 'terorističkom napadu' koji je uključivao 'improviziranu eksplozivnu napravu'
Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić
OVRHE STOLJEĆA

Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić

NOVI EXPRESS Sudbinsko pitanje je isplati li se krasti? Expressova reporterka istražuje koliko je novca i različite imovine, iz najpoznatijih korupcijskih slučajeva, Hrvatska uspjela vratiti u državni proračun

