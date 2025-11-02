Obavijesti

POSMRTNI OSTACI

Hamas predao posmrtne ostatke još troje talaca

Piše Hina,
Hamas predao posmrtne ostatke još troje talaca
Foto: Ramadan Abed

Hamas predao tijela troje talaca, optužbe o kršenju primirja s Izraelom pljušte! Izraelski zračni napad u Gazi, Netanyahu poručuje: "Eliminiramo džepove Hamasa!" Drama se nastavlja

Hamas je u nedjelju predao tijela troje talaca, dok se ta palestinska militantna skupina s Izraelom međusobno optužuje za kršenje ionako krhkog primirja, koje je u većoj mjeri zaustavilo dvogodišnji rat između dviju strana. Izraelske snage u Gazi primile su ljesove s tijelima troje talaca uz posredovanje Crvenog križa, priopćio je ured premijera Benjamina Netanyahua. Posmrtni ostaci bit će prevezeni u Izrael radi identifikacije.

Vjeruje se da se radi o posmrtnim ostacima triju od 11 preminulih talaca koje Izrael, prema uvjetima primirja, još traži iz Gaze. Izraelske su vlasti rekle da je Hamas prespor u njihovoj isporuci, dok Hamas tvrdi da radi najbrže moguće u teškim uvjetima.

To je pitanje samo jedan od kamena spoticanja za punu provedbu primirja postignutog uz posredovanje SAD-a, koje je na snazi ​​od 10. listopada.

NAKON BOMBARDIRANJA Izrael: Ponovno ćemo poštovati prekid vatre u Pojasu Gaze
Izrael: Ponovno ćemo poštovati prekid vatre u Pojasu Gaze

Ranije u nedjelju u izraelskom je zračnom napadu ubijen jedan muškarac u sjevernoj Gazi. Izraelska vojska izjavila je da je njihov zrakoplov pogodio militanta koji je predstavljao prijetnju njihovim snagama. Bolnica Al-Ahli priopćila je da je muškarac poginuo u zračnom napadu u blizini tržnice u predgrađu Šedžaja u gradu Gazi.

"U područjima pod našom kontrolom u Gazi još uvijek postoje džepovi Hamasa i mi ih sustavno eliminiramo", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u obraćanju na početku sastanka vlade u Jeruzalemu.

Hamas je objavio navodni popis kršenja primirja koje je počinio Izrael. Ismail Al-Tavabta, direktor ureda za medije kojim upravlja Hamas, porekao je da su borci Hamasa prekršili primirje napadom na izraelske vojnike.

