Handkea pitali o Miloševiću: Ja volim književnost, ne mišljenja

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost za ovu godinu, Austrijanac Peter Handke, odbio je u petak odgovarati na pitanja o svojem kontroverznom stajalištu oko ratova na području bivše Jugoslavije, uključivo o potpori koju je davao Slobodanu Miloševiću.

Izbjegavajući odgovore na pitanja o svojim prosrpskim stajalištima 90-tih godina, Handke je naglasio važnost književnosti i rekao: "Volim književnost, ne mišljenja".

To je odgovorio novinarki koja ga je upitala je li promijenio mišljenje koje je imao za vrijeme raspada bivše Jugoslavije. "Mrzim mišljenja", istaknuo je.

Rekao je da je uzalud nekoliko puta pokušavao započeti dijalog sa svojim kritičarima i pružiti ruku pomirenja.

"Upitao sam prijatelja u BiH kako da to učinim, ali mi je rekao da to sada nije moguće. Želio sam susresti dvije majke koje su izgubile djecu u ratu, jednu sa srpske stranke, drugu s muslimanske, ali to nije bilo moguće", rekao je.

Jedna ga je novinarka upitala zašto u svojim knjigama nije zabilježio rad ICTY-ja koji je zaključio da je u Srebrenici došlo do genocida, za što su osuđeni vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić i politički vođa Radovan Karadžić.

"Nastavite sa svojim pitanjima, sviđaju mi se vaša pitanja", ironično joj je odgovorio Handke, rekavši potom da su ona "prazna i neupućena".

Handke je, među ostalim, 1999. osudio bombardiranje Srbije, a 2006. bio je na pogrebu Slobodana Miloševića.

On je u listopadu proglašen dobitnikom Nobela za književnost za 2019., a nagradu bi trebao primiti u utorak u švedskoj prijestolnici.

Jedan je član Švedske akademije, koja dodjeljuje Nobelovu nagradu za književnost, izjavio u petak da će bojkotirati ovogodišnju svečanost u znak prosvjeda protiv nagrađivanja austrijskog pisca Handkea, pristaše preminulog srbijanskog predsjednika.

"Neću sudjelovati u ovogodišnjem Nobelovom tjednu", rekao je Peter Englund u pismu listu Dagens. "Bilo bi jako licemjerno s moje strane da slavim Nobelovu nagradu Peteru Handkeu", dodao je Englund, jedan od 18 članova Švedska akademije.

Odluka Švedske akademije da nagradu za književnost dodijeli Handkeu izazvala je kritike u nekoliko zemalja jugoistočne Europe, gdje je pisac poznat po svom prosrpskom stajalištu tijekom ratova na području bivše Jugoslavije '90-ih godina.