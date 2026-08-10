Hanfa: Ne nasjedajte na lažnu stranicu frozenspirety.info

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u ponedjeljak građane na lažnu internetsku stranicu frozenspirety.info, koja oponaša izgled službenog portala gov.hr te se lažno prikazuje kao službena stranica Hrvatske narodne banke (HNB).

"Na toj stranici promovira se navodni 'Nacionalni program financijskog pristupa (NPFP)', koji je lažno predstavljen kao službena državna inicijativa. Navodi se da iza programa stoji 'nacionalni jamstveni fond' u iznosu od dvije milijarde eura, a građane se poziva da se prijave za sudjelovanje u programu. Pritom se kao minimalni početni polog navodi iznos od 250 eura. Istodobno se tvrdi da je broj prijava ograničen na 500 po županiji", navode iz te regulatorne agencije.

Hanfa stoga upozorava građane na to da sam izgled internetske stranice nije potvrda njezine vjerodostojnosti. Lažne stranice mogu vrlo uvjerljivo oponašati vizualni identitet službenih institucija, uključujući njihove logotipe, nazive, boje i druge elemente, ističu.

Napominju da je važno obratiti pozornost na internetsku adresu (domenu) stranice. Službene internetske stranice institucija nalaze se na njihovim službenim domenama, primjerice www.hnb.hr, www.gov.hr i www.hanfa.hr. U konkretnom slučaju lažna stranica nalazi se na domeni frozenspirety.info, a svojim izgledom stvara dojam da je riječ o službenoj stranici.