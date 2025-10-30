Hanfa upozorava građane na prijevaru oko IPO-a tvrtke Emirates Global Aluminium

Obavijesti

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila je u četvrtak upozorenje na prijevaru u kojoj se hrvatskim građanima putem telefonskih poziva nudi ulaganje u okviru javne ponude dionica (IPO) društva Emirates Global Aluminium (EGA). Kako navode iz regulatorne agencije, pozivatelji se najvjerojatnije lažno predstavljaju kao zaposlenici društva cTrader te građane nagovaraju na uplatu novčanih sredstava kako bi mogli sudjelovati u IPO-u tog društva.

"Nije uobičajena praksa nuditi sudjelovanje u javnoj ponudi dionica putem telefonskih poziva. Osim toga, društvo EGA još nije službeno najavilo početak procesa javne ponude dionica. Nadalje, pozivatelji se predstavljaju kao zaposlenici društva cTrader i dovode građane u zabludu jer cTrader nije brokersko društvo već naziv softwarea koji brokerska društva inače upotrebljavaju kako bi svojim klijentima omogućila trgovanje na financijskim tržištima", kažu iz Hanfe.

 Iz regulatorne agencije pozivaju građane da budu oprezni i da ne uplaćuju novčana sredstva sumnjivim subjektima, a savjetuju im i da prije donošenja odluke o ulaganju u registrima Hanfe provjere koja su društva ovlaštena pružati investicijske usluge na području Hrvatske. U slučaju potrebe za dodatnim provjerama ili informacijama građani se mogu obratiti Hanfi na telefonski broj 01/6173-200 ili putem e-mail adrese potrosaci@hanfa.hr.

