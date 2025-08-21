Obavijesti

News

VRIJEDI SAMO 4 SATA!

Happy hour povodom utakmice: Zgrabi Oranž za samo 7 eura i kupone vrijedne preko 200 €!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Happy hour povodom utakmice: Zgrabi Oranž za samo 7 eura i kupone vrijedne preko 200 €!

Samo od 20 sati do ponoći, za samo 7 € dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, 50 € za Nikal putničku agenciju, -10 % popusta na ulaznicu za Muzej povijesti videoigara, -15 % popusta za Ribili webshop, 25 % popusta na Green and More i preko 150 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge

Iskoristi happy hour akciju i aktiviraj godišnju pretplatu za samo 7 eura uz pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. No, to nije sve! Uz pretplatu te čekaju kuponi u ukupnoj vrijednosti od 201 € koje možeš iskoristiti za razne proizvode i usluge. Pretplati se već danas i iskoristi sve prednosti koje ti Oranž nudi!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 201 €:

🎁 50 € kupon za Nikal putničku agenciju
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 2 tjedna dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac koji će se nalaziti unutar korisničkog sučelja kad će vam biti dodijeljeni i svi ostali kuponi, nakon čega će vam stići na kućnu adresu.
Foto: what'supcams/screenshot
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'
DETALJI AFERE

IMAMO OPTUŽNICU Evo kako je Rotim 'utopio' Beroša: 'Pozder mi je rekao da ima kombinaciju'

Krešimir Rotim tvrdi da je dobio polovan uređaj zbog marketinga, no Uskok je našao dokaz da je Neurospine dobio novi uređaj, da se Rotim druži s Pozderom, večera s Petračem, a Beroša na kavu zove s 'frende'
Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE TAJKUNA

Horvatinčić na uvjetnoj slobodi. Već je na moru: 'U zatvoru me najviše mučio jutarnji alarm'

Tomislav Horvatinčić je 18. srpnja odlukom Županijskog suda u Puli pušten na uvjetni otpust te je tako završio na slobodi
VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'
MISLI DA JE MORE NJEGOVO

VIDEO Direktor poznatog lanca tjerao žene s plaže na Kapriju: 'Od straha sam se sklupčala'

Kad sam ja uzela mobitel i krenula snimati, on je zamahnuo prema meni, ali me nije na kraju udario jer sam se ja na podu sklupčala, kazala je napadnuta žena o nevjerojatnim scenama na Kapriju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025