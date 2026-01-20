Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽI SE RESET LOZINKI

Haraju nove online prevare, Božinović upozorio: Ne klikajte na poruke s nepoznatih brojeva

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Haraju nove online prevare, Božinović upozorio: Ne klikajte na poruke s nepoznatih brojeva
Cyber kriminal sve je češća pojava | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Božinović je rekao kako prevaranti građanima šalju i SMS poruke ili obavijesti u kojima se sugerira promjena lozinke, najčešće za račune na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i Snapchata, ali i na drugim platformama.

Admiral

Ministar Davor Božinović poručio je u utorak da policija istražuje nove internetske prijevare u obliku zahtjeva za resetiranjem lozinki na društvenim mrežama, istaknuvši kako je riječ o međunarodnom kriminalu te je pozvao građane da ne otvaraju poruke s nepoznatih brojeva.

„Građane se na prijevaran način navodi da kliknu poveznicu koja ih vodi na lažnu internetsku stranicu nalik originalnoj, gdje se od njih traži unos korisničkih imena i lozinki. Tako počinitelji dolaze do podataka koje potom koriste za daljnje prijevare ili neovlašteni pristup korisničkim računima, uključujući kupnju bonova ili internetsku kupnju“, upozorio je ministar unutarnjih poslova upitan o porastu novih internetskih prijevarama o kojima je izvijestio  Centar za sigurniji internet.

Taj je centar upozorio kako je u posljednjih nekoliko dana zabilježen porast phishing prijevara, odnosno lažnih e-mailova prema korisnicima Instagrama koji korisnike obavještavaju o navodnom zahtjevu za resetiranjem lozinke, iako oni sami nisu pokrenuli takvu radnju. Cilj je krađa pristupnih podataka i preuzimanje Instagram računa.

Božinović je rekao kako prevaranti građanima šalju i SMS poruke ili obavijesti u kojima se sugerira promjena lozinke, najčešće za račune na društvenim mrežama poput Facebooka, Instagrama i Snapchata, ali i na drugim platformama.

Naglasio je kako policija provodi kriminalistička istraživanja, istaknuvši da je riječ o međunarodnom obliku kriminala koji pogađa velik broj država, osobito unutar Europske unije.

„Najbolja obrana od internetskog kriminala svijest je o opasnostima i prevencija. Ako dobijete poruku s nepoznatog broja u kojoj se traži da nešto pošaljete ili promijenite, nemojte klikati na poveznice niti unositi osobne podatke“, poručio je Božinović u Zaprešiću gdje je prisustvovao otvorenju obnovljene zgrade javne namjene.

Upitan o izboru guvernera HNB-a Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke, Božinović je rekao da ga ta odluka nije iznenadila, istaknuvši da je Hrvatska imala kvalitetnog kandidata te da se mirnim, upornim i stručnim radom, prije svega predsjednika Vlade i nadležnog resora, mogu postići rezultati i na međunarodnoj razini.

Rekao je i da će policija i dalje ostati prisutna u prostoru bivšeg Vjesnika, iako u smanjenom opsegu, jer je ondje i dalje prisutan sigurnosni izazov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'
PUČKA NARODNA PROGNOZA

Lokvarski kalendar precizniji je od Vakule: 'Pravo ljeto stiže tek u kolovozu, a zna se i za snijeg'

Lokvarski kalendar temelji se na narodnoj meteorologiji, mudrosti starih ljudi, koji su živjeli u skladu s prirodom, i sve bilježili. Po ‘savjet’ u Lokve znao je doći i Zoran Vakula...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'
DOZNAJEMO

General Ante Gotovina u novoj tvrtki za tune: S njim posluje i poznati 'gospodar Pacifika'

Prema sudskom registru, general Gotovina u tvrtki ima funkciju prokurista, a istu ulogu dijeli s još dvojicom partnera. Temeljni kapital nove tvrtke je 100.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026