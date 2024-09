Harris i Trump izjednačeni na nacionalnoj razini: U ključnoj državi vode tijesnu utrku!

Potpredsjednica Kamala Harris i bivši predsjednik Donald Trump i dalje su izjednačeni, sedam tjedana uoči predsjedničkih izbora 5. studenoga, po novim ispitivanjima javnog mnijenja, čiji su rezultati objavljeni u četvrtak, a koji ukazuju i na tijesnu utrku u ključnoj državi Pennsylvaniji.

U nacionalnom ispitivanju, Harris i Trump izjednačeni su sa 47 posto potpore birača. Ispitivanje je provedeno na 2437 ispitanika od 11. do 16. rujna za The New York Times, The Philadelphia Inquirer i Siena College. Margina pogreške je 3 postotna boda.

Foto: Brian Snyder

U Pennsylvaniji, jednoj od sedam ključnih država koje mogu glasati za jednu ili drugu stranu, Harris je zadržala prednost od četiri postotna boda i vodi s 50 prema 46 posto, s marginom pogreške od 3,8 postotnih bodova, po Timesovom ispitivanju.

Odvojeno ispitivanje za The Washington Post ukazalo je na tijesnu utrku u toj državi, koja bi uz Arizonu, Georgiju, Michigan, Nevadu, Sjevernu Karolinu i Wisconsin mogla odrediti rezultat zbora.

Ispitanici u Pennsylvaniji, njih 1003, izjasnili su se 48 posto za Harris, a 47 posto za Trumpa, uz marginu pogreške od 3,6 bodova.

Većina ispitanika rekla je za The Post da su "izuzetno motivirani" glasati i da im je očuvanje američke demokracije "izuzetno važno".

No podijeljeni su u pogledu kandidata koji bi najbolje zaštitio nacionalne slobode pa ih se 48 posto izjasnilo za Harris, a 45 posto za Trumpa.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Ispitivanje za The NYT/Inquirer/Sienu također je pokazalo da je američka demokracija važno pitanje za birače, uz ekonomiju, pobačaj i imigraciju. Potpora za dvoje kandidata otprilike je podjednaka.

Ispitivanje Ipsosa za Reuters prošli tjedan pokazalo je da Harris vodi s pet postotnih bodova, odnosno da je podržava 47 posto ispitanika, a Trumpa 42 posto.