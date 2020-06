Hasanbegović: Brak je zajednica muškarca i žene, ja bih ukinuo životno partnerstvo

To što je Tuđman želio taj datum, irelevantno je za pravu prirodu tog datuma. Suvremena Hrvatska je opterećena jednom vrstom unutarpartijske polemike, kaže Zlatko Hasanbegović o Danu antifašističke borbe

<p> Protiv sam postojanja životnog partnerstva. Brak je zajednica muškarca i žene. Zakon o životnom partnerstvu je na neki način poništio ključnu intenciju narodnog referenduma što je brak. Da, ukinuo bih to, rekao je Zlatko Hasanbegović na sučeljavanju na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520072/Hasanbegovic-u-predizbornom-Pressingu-Ukinuo-bih-Zakon-o-zivotnom-partnerstvu.html" target="_blank">N1 televiziji. </a></p><p>Među brojnim temama našla su se i prava žena, ali i zašto Hasanbegović nije proslavio Dan antifašističke borbe. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hasanbegović o listama i kandidatima</strong></p><p>- Riječ je o reliktu jugoslavenskog komunizma, izmišljenom nadnevku, niti jedan nadnevak poput 22. lipnja 1941. ne ukazuje na supstancijalnu boljševičku pozadinu partizanskog pokreta. Rekao sam da je, po definiciji komunističke partije Jugoslavije do trenutka prekida savezništva Staljina i Hitlera, službena definicija bila suprotna onome što se kasnije u agitpropu govorilo. To što je Tuđman želio taj datum, irelevantno je za pravu prirodu tog datuma. Suvremena Hrvatska je opterećena jednom vrstom unutarpartijske polemike. 22. 6. 1941. nije utemeljen nikakav prvi partizanski odred. Iz izjava samih sudionika jasno je da nije bilo nikakvog partizanskog pokreta, kada mi netko dokaže da je na taj datum u sisačkim šumama utemeljen prvi partizanski odred, javno ću se odreći diplome, magisterija i doktorata - poručio je Hasanbegović. </p><p>Izjava<strong> Miroslava Škore</strong><em> </em>o pobačaju i savjetovanju digla je prašinu, a srednji prst pokazala je i bivša predsjednica<strong> Kolinda Grabar-Kitarović.</strong></p><p>- Stvorena je moralna panika, to nije središnje pitanje kampanje, na dva novinarska pitanja dva aktera su dala odgovore usput. To nije središnje pitanje kampanje. Žena po zakonu ima pravo na pobačaj. Ustavni sud je naložio donošenje novog Zakona. Imamo načelo zaštite života od začeća do smrti, s druge strane imamo postojeći zakon, a konačni zakon će biti rezultat političke volje stručne rasprave. Temeljno načelo treba biti zaštita života od začeća do prirodne smrti, pravo na pobačaj treba biti zakonski definirana iznimka koja potvrđuje to pravilo. Kao u Poljskoj, tamo također ima iznimaka poput silovanja i incesta.</p><p>Što se tiče rada nedjeljom, Hasanbegović smatra da bi pravo na neradnu nedjelju trebalo biti pravilo, a ne izuzetak. </p><p>- No turistička smo zemlja i apsolutne zabrane se ne mogu provesti - završio je Hasanbegović.</p>