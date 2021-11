Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i bivši ministar kulture i saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović sučelili su se oko teme covid potvrda. One su potrebne i za ulazak u Sabor što Hasanbegović odbija.

- Tako ću dok sabor sukladno Ustavu ne potvrdi sve odluke većinom ili dok ih ne potvrdi Ustavni sud. Tad ću se pokoriti mjerama bez obzira što ih držim besmislenim - rekao je Hasanbegović u emisiji N1.

- To nije ni prva ni zadnja neprincipijelna odluka. Rekla bih čak dvojbeno moralna. No zastupnici oporbe inače nisu prečesto u saboru, a ovo je očito zgodna prilika da se uobičajeno ponašanje podcrta, ali ovo vrijeme traži odgovorne ljude koji su dorasli izazovu pa je za očekivati da se ne šalju poruke koje su populističke, nego da svi šaljemo poruke odgovornog ponašanja. Covid-potvrde su tu da bi zaštitile građane, to je instrument u borbi protiv pandemije - odgovorila mu je Obuljen Koržinek.

- Zadnja primjedba za moje političko djelovanje je populizam ili licemjerje. Ovo je čin prvorazredne odgovornosti. Svi smo prisegnuli da ćemo poštovati Ustav. S epidemiološkog stajališta, mjere su apsurdne, selektivne, ne pridonose suzbijanju epidemije, nedosljedno se provode. Saborski zastupnik može u trgovačke centre i javni prijevoz, a ne može bez testiranja u sabor. Ključni je ustavnopravni moment. Sve odluke o ograničavanju ljudskih prava može donositi samo sabor. Ustav je iznad svake krize - replicirao joj je Hasanbegović.

Hasanbegović se osvrnuo i na referendumsku inicijativu koju pokreće Most.

- Bit referenduma nije ukidanje ili zabrana mjera, već poziv da se primjenjuje Ustav - rekao je Hasanbegović.

- Naravno da se ne krši Ustav. Sve su odluke donesene sukladno zakonima, time je dana ovlast Stožeru, Ustavni sud je to više puta potvrdio. Nevjerojatno je kako olako s pozicije povjesničara tvrdite da su to parcijalne mjere. Vi i vaši kolege jedini znate, a svi stručnjaci u svijetu oni ništa ne znaju. Jasno je da stručnjaci kažu da treba uvoditi sve mjere, pa i covid-potvrde, da se olakšaju putovanja i poslovanja. Velik broj sugrađana umire, zdravstveni djelatnici su preopterećeni i umorni, u bolnicama je reducirana redovna medicinska skrb, a vi to koristite - odgovorila je Obuljen Koržinek.

Govorili su i o nelegalnim izdavanjima covid potvrda.

- To treba sankcionirati. Hrvatska je tijekom cijele pandemije imala mjere među najmekšim mjerama u Europi. Ako ne povećamo udio cijepljenih, možemo očekivati veći broj umrlih - rekla je Obuljen Koržinek.

- Ne nastupam kao povjesničar ni epidemiolog, nego političar. Činjenica je da su mjere, posebno covid-potvrde, diskriminirajuće jer dijele stanovništvo na dvije skupine - cijepljene koji imaju pravo malo prenositi virus i necijepljene koji nemaju pravo nimalo prenositi virus. Možete li mi opravdati činjenicu da zdravi 12-godišnjaci bez covid-potvrde ne mogu u knjižnicu? Moji sinovi ne mogu u knjižnicu. Ako to nije diskriminacija, što je? - rekao je Hasanbegović.

- Covid-potvrda ne potiče diskriminaciju, ona je jedan od instrumenata koji pomažu u sprečavanju širenja epidemije. Ne ulazim u detalje, uvode ih u cijelom svijetu da bi se spriječilo širenje bolesti. Mislim da nije točno da djeca ne mogu u knjižnicu. Dirljivo bi bilo da se ova bitka vodi oko knjižnica, onda bismo više znali i manje bismo lažnih vijesti dijelili. Vi ste bili na prosvjedu. Imamo i infodemiju lažnih vijesti - rekla je Obuljen Koržinek.

- Vaša vlada i povezani mediji jedan ste od glavnih organa infodemije - odgovorio joj je Hasanbegović.

Obuljen je počela govoriti o važnosti provjerenih informacija i izvještavanja na što ju je Hasanbegović prekinuo.

- Da, stvaranje terora. Danas smo vidjeli vrhunac novinarskog posrnuća - snimanje na intenzivnim njegama i gaženje dostojanstva liječničke etike - rekao je.

- Činjenica je da postoji bolest, da su intenzivni odjeli pod opsadom, mi raspravljamo o epidemiološkim mjerama i njihovoj opravdanosti te ustavnopravnoj pozadini. Uvođenje covid-potvrda nema epidemiološku podlogu. Zaobilazno mimo Ustava uz potporu medijskog terora straha namećemo obvezno cijepljenje tako da se zdravim necijepljenim osobama zagorčava život, ograničavaju prava i da se stigmatiziraju i da se na njih prenosi odgovornost za bolest - rekao je Hasanbegović.

- Vratimo se u lipanj 2020. Dio zemalja je išao sa strogim mjerama, policijskim satovima… Tad je lako biti dosljedan. Mi smo cijelo vrijeme tražili rješenja koja su omogućavala koliko-toliko normalan život. Je li nam se tu dogodila greška, četiri ili šest kvadrata, normalno… Stručnjaci sugeriraju mjere Stožeru koji donosi odluke da se sačuva zdravlje, a da se što više aktivnosti odvija. Nije dobro da zbog političkih animoziteta problematiziramo zajedničku borbu s krizom. Očekivala bih da ako ste na prosvjedu, pozovete ljude da nose maske. Parazitirati politički na nevolji ljudi je etički problematično - rekla je Obuljen Koržinek osvrćući se na rad Stožera.

- Ako je itko parazitirao na upravljanju strahom je g. Andrej Plenković. Jedini dobitnici ove krize su farmaceuti… - odgovorio je Hasanbegović.

- A tko će proizvesti lijek? Peradarska farma? - nadovezala se Obuljen Koržinek i upitala Hasanbegovića koje mjere bi on onda uveo.

- Držati se osnovnih javnozdravstvenih postulata. Pozivam vas da nakon emisije odete do toaleta i operete ruke. Ne treba širiti moralnu paniku, stigmatizirati zdrave necijepljene ljude i teško oboljele s drugim bolestima da se cijepe i prekinuti donositi besmislene i protuustavne mjere - odgovorio je Hasanbegović.

- Žalosno je sudjelovati u ovakvim raspravama. Građanima treba poručiti u kako se teškoj situaciji nalazimo. Treba slušati stručnjake. Vi kažete da biste primijenili mjere pa ne znate nijednu osim pranja ruku. Smeta me i ne mogu shvatiti izostanak suosjećanja prema umirućima, oboljelima, liječnicima i zdravstvenom sustavu, i jedno ružno korištenje situacije. Treba se držati mjera i cijepiti se u što većem broju - poručila je Obuljen Koržinek.

- Pozovite ljude da se cijepe i prestanite zlostavljati cijelo društvo - rekao je Hasanbegović na to.