Hasanbegović potvrdio da će u Saboru biti u Škorinom klubu

<p>Domovinski pokret ima sjajnu budućnost, to govore izborni rezultati. Postojat će klub Domovinskog pokreta, a sukladno prethodnom međustranačkom dogovoru formirat će se i klub Suverenista. Ja ću biti u klubu Domovinskog pokreta, to je potpuno uobičajena praksa, rekao je Zlatko Hasanbegović za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/zlatko-hasanbegovic-otkrio-u-cijem-ce-saborskom-klubu-sjediti---612328.html">Dnevnik Nove TV. </a></p><p>Naime, Suverenisti su rekli da neće biti zajedno sa Škorom u klubu.</p><p>Na pitanje bi li sjedio u Saboru bez Škorinog Domovinskog pokreta rekao je da je smisao koalicija postići što više mandata.</p><p>- Izborni zakon treba korjenito promijeniti, to je majka svih reformi, a zna se tko je protiv toga - kaže i dodaje da ne bi digao ruku za SDSS u Vladi.</p><p>- Plenković je ispunio svoje obećanje da će njegov HDZ složiti većinu sa sebi svjetonazorski sličnim strankama, a među njima je i SDSS - kaže Hasanbegović.</p><p>Tvrdi i da je način predstavništva manjina ključna anomalija izbornog zakona, ali da pritom ne osporavaju njihovo participiranje u vlasti. </p><p>- Ljudi poput Radina koji nisu imali protukandidate sada arbitriraju tko će biti premijer. To je sumrak hrvatske demokracije - smatra Hasanbegović. </p>