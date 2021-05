Gospodine Hasanbegović, što su rodno ispravni semafori? Nema ih u programu Možemo, pitala je na početku sučeljavanja voditeljica RTL Direkta Mojmira Pastorčić Zlatka Hasanbegovića iz Domovinskog pokreta. Njega su pozvali u emisiju kao predstavnika Miroslava Škore koji se u drugom krugu bori za mjesto gradonačelnika Zagreba. S kontra strane bila je Sandra Benčić iz platforme Možemo! kao dio tima pobjednika prvog kruga za gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

- Pitao sam gđu. Radu Borić, danima sam o tome razmišljao, što su to rodni semafori i ona je rekla da moram na prijelazu, kada čekam, uočiti da su siluete, kada se zazelene isključivo muškarci. Pokazala mi je siluetu žene koja bi trebala u duhu rodne ravnopravnosti, ne samo muškarci biti, na što sam ja primijetio na silueti da sam vidio ženu u suknjici i rekao joj da je tipični rodni stereotip - odgovorio je Hasanbegović.

Na isto pitanje odgovorila je Benčić.

- Mi jesmo rekli da ćemo u urbanom planiranju uzeti u obzir i dimenziju roda. To konkretno da kod vrtića i škola, žene jesu te koje najčešće idu po djecu, morate imati tramvajske stanice, autobusne stanice, obilježene pješačke prijelaze, po mogućnosti i regulaciju prometa iz razloga što se tu nalaze djeca i žene koje su najčešće korisnici javnog prijevoza. Dakle, uzeti u obzir rodnu dimenziju znači i da kada planirate naselja da su nogostupi dovoljno široki da možete s kolicima za dijete proći po njima - kazala je Benčić na što je Hasanbegović odmahivao da se radi o besmislicama.

Na primjedbu Benčić kako Hasanbegović nije pročitao svoj, a kamoli njihov program, on se ponovno užario i krenuo u pojašnjavanje.

- Program Možemo! proučavam i prije nego što je to što se zove Možemo! nastalo. I potpuno je jasno da to nema veze s tim. Ovdje se radi o jednoj PR taktici u sljedeća dva tjedna, prikriti jednu ključnu ideološku pozadinu. Dakle, ovdje se radi o jednoj vrsti strane ideološke penetracije, desetljeće dobro dotjerane, dakle jedne parapolitičke aktivističke skupine koja je desetljeća pripremala ono što sad vidimo, prelazak u politiku. Gospođa Benčić nije nikada u životu - uspio je reći Hasanbegović prije nego ga je Benčić počela smirivati da je sve uredu te kako se ne mora derati.

Voditeljica je pokušala preuzeti kontrolu, no na pitanje Benčić jesu li ona i kolege 'strani plaćenici', ponovno se umiješao Hasanbegović.

- Ne, mogu dovršiti! Strani i domaći plaćenici! Dakle, pola liste Možemo! su zaposlenici gradske uprave, dakle gradska kazališta, gradske različite ustanove i sljedeće. Dakle, o demontaži sustava Milana Bandića govore ljudi koji su desetljećima dobro dotirani aktivisti, javni prosvjednici koji su u svakom trenutku bili korisnici zagrebačkog proračuna - kazao je.

Benčić je opovrgnula te teorije zavjere.

- Ne, naravno da ne. Mi smo jedna od rijetkih stranaka čiji je svaki financijski izvještaj svaku financijsku reviziju prošao iz prve, bez ikakvih dodatnih potreba da se nešto popravlja. To je, naravno, sve javno dostupno i transparentno, može se pogledati.

Međutim, vratit ću se na ono što je možda poanta. Mi ćemo i dalje, i zato ne želim odgovarati na ovakve prozivke, buditi nadu i optimizam da ovaj grad može i mora bolje. I ono što je 140 tisuća građanki i građana reklo je da su s nama i da imamo njihovo povjerenje, a imamo njihovo povjerenje zato jer smo se s njima, ne u zadnjih godinu dana ili četiri godine, nego zadnjih 15 godina borili protiv ovakvog klijentelističko koruptivnog modela vladanja kakav je imao Milan Bandić - rekla je voditeljici.

U nastavku emisije spomenuli su i prosvjed protiv gradnje u Varšavskoj ulici u Zagrebu gdje se fotografirao i Hasanbegovićev kolega iz stranke Igor Peternel. Voditeljicu je zanimalo znači li to je da je i on strani plaćenik pošto je bio ondje gdje i Tomašević.

- Ne. Jer tu je temeljna razlika. Dakle, da demistificiramo, tu priču, o prosvjedu. Dakle, tamo su se, kao, građani… Dakle, činjenica da je način na koji je gospodin Horvatinčić došao do projekta, pitanje garaže i tako dalje, više-manje o tome je postojao konsenzus. I tamo je postojalo mnoštvo građana kao pojedinaca koji su došli iz građanskoga poriva na taj prosvjed. Ali je ključno tko su bili organizatori prosvjeda. A organizatori prosvjeda su bili profesionalni agitatori koji su živjeli, dakle, isključivi izvor prihoda - probao je razjasniti Hasanbegović.

Na kraju emisije Benčić se osvrnula na (ne)rad Hasanbegovića, ali i na poruke koje se šalju građanima.

- Nije problem što u Hrvatskoj imamo različite političke opcije na cijelom političkom spektru. To je zapravo u redu i normalno za demokratsko društvo. Ono što je problem je što imamo ljude koji ne rade svoj posao za koji su ih građani izabrali kao što vi gospodine Hasanbegoviću ne radite.Nije problem da l' ste vi desno ili lijevo, nego da to što reprezentirate ne reprezentirate. Vi ste se u Skupštini Grada Zagreba u četiri godine za riječ javili 20 puta, gospodin Tomašević petstopedeset i nešto puta. Vi ste se u Saboru RH u prvih pet mjeseci za riječ javili dva puta, a za to ste uzeli 80.000 kuna hrvatskih novaca neto, a to je koštalo sto i nešto tisuća kuna u brutu! Dakle, vi gospodine Hasanbegoviću ne radite ništa za onaj posao za koji ste izabrani - rekla je Benčić.

Hasanbegović je na to rekao kako će o njegovom poslu odlučivati birači. Na kraju su pozvali građane da izađu na izbore.