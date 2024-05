’Stjepan Čajić ju je postavio za šeficu’; On kaže: ‘To je laž, svi dišemo s radnicima Varteksa’

Protekao je jučer i treći dan štrajka u Varteksu. Radnici i dalje u neizvjesnosti, uznemireni, pod stresom. I dalje bez plaće.

- Uprava se nije obratila radnicima, s njihove strane muk. Radnici su jedinstveni u stavu i žele se izboriti za svoje plaće - rekao nam je jučer Tomislav Rajković, predsjednik Udruge radničkih Sindikata Hrvatske. Kako dodaje, sindikat i radnici u srijedu su imali sastanak. Radnike koji čekaju isplatu zaostalih plaća podržavaju sindikati i građani, dodaje Rajković pa ističe da očekuju sastanak s upravom, koja mora ponuditi rješenje za izlazak iz krize.

Varaždin: Konferencija za medije o štrajku radnika Varteksa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Problemi u Varteksu nisu novost, ali nikad navodno nije bilo ovako crno, navodi. Najnovije poteškoće počele su u ožujku kad je na čelo uprave, kao jedina članica, došla Jelena Bošnjak, ambiciozna modna dizajnerica rodom iz Kaštela, majka dvoje djece i dobitnica priznanja za najbolju izlagačicu dizajnericu na rimskom natjecanju Moda Roma Awards.

- Vidio sam je dvaput u životu, nema je uopće u Varteksu, nije došla ni na prvo mirenje, ne dolazi na sjednice, nema je u pogonu... - navodi Rajković.

Prošli mjesec Forbes je objavio kako je u posjedu videosnimke na kojoj se vidi obraćanje Jelene Bošnjak radnicima.

- Meni je dobro, vama nije dobro. Ako me podržite, bit će vam dobro - urla Bošnjak na radnice. Upozorava ih da i one snose dio krivnje za situaciju u kojoj je firma te navodno traži strpljenje radnica jer očekuje kako će tvrtka brzo dobiti novac kojim će moći isplatiti plaće - navodi Forbes.

A pozajmicu za plaće radnika, kao i "desetak puta dosad", kako je sam naveo, i ovaj je put dao Stjepan Čajić, za kojeg mnogi smatraju kako je prikriveni pravi vlasnik Varteksa. Čajić posjeduje gotovo četvrtinu dionica u tvrtki, a gotovo isto toliko ima i modna dizajnerica Karla Ćorluka, koja je krajem travnja otkupila dionice od Marka Vučijevića. On je posjedovao 24,91 posto udjela u Varteksu i bio njegov najveći pojedinačni dioničar. Ćorluka i Čajić u daljnjoj su rodbinskoj vezi, što je potvrdio i Čajić, a zajedno drže gotovo 50 posto Varteksovih dionica.

Nedavno, kad je Ćorluka kupila dionice tvrtke, isto je učinio i Igor Mešić, i to malo manje od 15 posto. Na Googleu je moguće pronaći ostatke izbrisane stranice na kojoj jasno stoji kako je Mešić bio zaposlenik Čajićeve uspješne tvrtke Stype CS. Čajić je isticao da je Jelenu Bošnjak u upravu postavio nadzorni odbor a ne on. Sindikati ne vjeruju u to, kako kažu.

- Gospođu Bošnjak na čelo Varteksa postavio je nadzorni odbor, u kojem je sjedio Stjepan Čajić. Apsurdno je sve što oni govore, očito je da ju je netko tamo namjerno 'instalirao', a onda ju je, protokolarno, nadzorni odbor potvrdio. E sad, kako su točno došli do nje, ne znam, to treba njih pitati - ističu sindikati.

storyeditor/2024-05-07/JELENA_BOSNJAK.jpg | Foto: Privatni Album

Čajić odbacuje te tvrdnje.

- Nisam nikad sjedio u nadzornom odboru Varteksa niti sam ikad imao ikakvu operativnu ulogu u društvu. Sindikat potencira priču da ja planiram rasprodati imovinu - tvrdi i dodaje da je štitio Varteks od 2021., nakon investiranja u dionice i dokapitalizaciju, i pozajmicama. Bošnjak, kaže, ne poznaje privatno, a njeno imenovanje, kao i eventualno razrješenje, odluke su nadzornog odbora, pri kojima je bio te će biti neutralan.

- Vjerujem u opstanak Varteksa. Svi dišemo uz radnike - istaknuo je.

Uprava Varteksa, odnosno Jelena Bošnjak, do zaključenja ovog broja nije ništa odgovorila. 