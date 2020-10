Hasanbegović za sve krivi premijera, Obuljen Koržinek: 'Teško je pratiti ovaj tijek misli'

Nina Obuljen Koržinek i Zlatko Hasanbegović raspravljali su o radikalizaciji. Ministrica je rekla da je već dugo klijent Hasanbegovićevog govora mržnje, dok Hasanbegović za radikalizaciju optužuje Plenkovića

<p>Ministrica kulture <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong> i saborski zastupnik, ali i bivši ministar kulture, <strong>Zlatko Hasanbegović</strong> suočili su se u emisiji <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565500/Hasanbegovic-Obuljen-Korzinek-dvoboj.html">TNT.</a> Nakon što je premijer prozvao članove Domovinskog pokreta za širenje govora mržnje, Obuljen Koržinek i Hasanbegović su razgovarali o radikalizaciji društva i napadu na Markov trg. Nakon <strong>Miroslava Škore</strong>, i Hasanbegović je pokušao opravdati izjave svog stranačkog kolege <strong>Ivana Penave. </strong></p><p>- Komentar može biti samo jedan, svako ubojstvo je težak zločin i ne može se ni na koji način opravdavati. Ovdje je, nasreću, ostalo sve u pokušaju. Sve ostalo je špekuliranje i zamjena teza - rekao je <strong>Hasanbegović</strong> i dodao da u <strong>Penavinom</strong> komentaru nema simpatija prema počinitelju. Osvrnuo se i na <strong>Plenkovićevo</strong> prozivanje zastupnika Domovinskog pokreta za poticanje širenja govora mržnje. </p><p>- Imamo prvorazredni škandal da je predsjednik Vlade svoje političke neistomišljenike, zakonite predstavnike hrvatskoga političkog života optužio kao inspiratore i poticatelje navedenog kaznenog djela, a to je samo po sebi kazneno djelo - tvrdi <strong>Hasanbegović. </strong></p><h2>Tko je zamijenio teze?</h2><p>Posebno su ga pogodile najave ministra <strong>Medveda</strong> o istrazi protiv saborskih zastupnika jer to otvara pitanje da i oni budu uhićeni. <strong>Obuljen Koržinek</strong> je rekla da je Hasanbegović taj koji je zamijenio teze i da se ovom napadu treba pristupiti ozbiljno jer je napadnut policajac koji je čuvao zgradu Vlade. </p><p>- Ne treba previše mašte da zamislimo što se moglo dogoditi da se taj čin dogodio možda pola sata kasnije ili dva dana kasnije - rekla je ministrica i rekla <strong>Hasanbegoviću</strong> da i on mora pozvati svoje birače da se ograde od napada. </p><p> - Ako postoji sumnja, a mi vidimo da je jedan radikalizirani mladi čovjek u nekom svom činu nezadovoljstva posegnuo za oružjem i smatrao za legitimnim na takav način rješavati nezadovoljstvo, a da netko kaže da za to ima razumijevanja, onda za to treba snositi odgovornost. Na takav čin bilo čijeg izražavanja nezadovoljstva apsolutno svi moramo iskazati osudu, zabrinutost i slati poruke širokoj javnosti da to nije prihvatljivo - rekla je <strong>Obuljen Koržinek.</strong></p><h2>Odgovornost političara</h2><p><strong>Hasanbegović</strong> joj je uzvratio da je 'pedagoške mjere' izrekla krivoj osobi jer nije on taj koji širi govor mržnje i spominje klaune. Tvrdi da u hrvatskom društvu nema radikalizacije, nego da premijer ovim napadom stvara izvanrednu situaciju kako bi skrenuo pozornost sa svoje politike. </p><p>- Svjedoci smo da se mjesecima pojedinačni ekscesi koje u Hrvatskoj ima značajno manje nego drugdje pokušavaju iskoristiti za stvaranje moralne panike - rekao je <strong>Hasanbegović </strong>i dodao da objave na društvenim mrežama treba ograničavati, ali da nema izvanrednog stanja.</p><p>- Teško je pratiti ovaj tijek misli. Ako imate snage, pozovite svoje istomišljenike, sljedbenike, glasače - suzdržite se od govora mržnje - odgovorila mu je ministrica na što je <strong>Hasanbegović </strong>rekao da on nije 'pastir stada'.</p><p>Ministrica tvrdi da iako nije pastir stada, on je političar i njegove riječi nešto znače i imaju utjecaja na javnost zbog čega mora biti svjestan svoje odgovornosti.</p><p> - Da, ali ste političar. Ja vam to govorim kao osoba koja je klijent vašega govora mržnje već dugi niz godina - rekla je <strong>Obuljen Koržinek.</strong></p><p><strong>Hasanbegović</strong> je zatim pogledao u kameru i pozvao građane da ne šire govor mržnje protiv ministrice ili bilo koga, ali da se taj poziv ne odnosi na njega jer je on primao već udarce i nastavit će ih primati. </p><h2>'Legitimno je propitkivati'</h2><p>Ministrica <strong>Obuljen Koržinek </strong>rekla je mlade treba učiti kritičkom razmišljanju i da je legitimno preispitivati koaliciju HDZ-a i SDSS-a, ali da nije dopustivo širiti govor mržnje. Istaknula je da <strong>Ivan Penava i Karolina Vidović Krišto</strong> svojim izjavama dolijevaju ulje na vatru.</p><p>- Ovo je ozbiljno zvono za uzbunu i trebamo svi koji pripadaju političkom mainstreamu, kao i mediji, promovirati vrijednosti uključivog i demokratskog društva, a ne manipulirati i poticati na mržnju - rekla je <strong>Obuljen Koržinek.</strong></p><p><strong>Hasanbegović </strong>je nastavio po tome da je za ovakvo stanje kriv premijer Plenković jer je njegova vladavina 'pod krinkom stabilnosti' te da se on koristi 'meta jezikom'.</p><p>- Kao da slušamo partijsku seansu iz 1987. godine. Ta vrsta govora i kriminaliziranje ideološkog sučeljavanja dovodi do problema biračke apstinencije, apatije i gubljenja vjere u hrvatskom društvu da se išta može promijeniti - rekao je <strong>Hasanbegović.</strong></p><p><strong>Obuljen Koržinek</strong> se ne slaže s tvrdnjom da među istaknutim akterima na političkoj sceni u Hrvatskoj postoji otvoreni rat, ali stoji pri tome da su svi u političkom životu odgovorni.</p><p> - Mi smo kao stranka odgovorni i za sigurnost i za situaciju u društvu. Možda to vama, gospodine Hasanbegoviću, zvuči kao parola, ali nisu to nikakve parole - završila je ministrica.</p><p> </p>