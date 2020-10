Škoro Plenkoviću: 'Kad si kriv, onda tražiš krivca u drugom'

<p> Predsjednik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro </strong>osudio je u srijedu "bilo kakav čin terorizma, ekstremizma ili radikalizma" i odbacio prozivke premijera Andreja Plenkovića da Domovinski pokret potiče radikalizaciju hrvatskog društva.</p><p>Upitan jesu li se u Domovinskom pokretu prepoznali u optužbama Plenkovića za radikalizaciju i poticanje mržnje u političkom životu Hrvatske, Škoro je izrazio žaljenje zbog napada na Markovu trgu u kojem je ranjen policajac i poručio da oštro osuđuje bilo kakav čin terorizma, ekstremizma ili radikalizma.</p><h2>Plenković bi se trebao zamisliti nije li on taj koji polarizira društvo</h2><p>Domovinski pokret nikada nije bio na tom tragu niti će biti, naglasio je Škoro i odgovorio Plenkoviću - "kada se nema odgovor, a kriv si, onda se traži krivca u nekome drugom".</p><p>Podsjetio je kako je Domovinski pokret osnovan prije nekoliko mjeseci dok je HDZ na vlasti oko 20 godina. Plenković vuče poteze zajedno sa svojim ministrima, koji se redaju kao na pokretnoj vrpci, i sa svojim trgovačkim partnerima zbog kojih je narod bjelodano vrlo isfrustriran, rekao je.</p><p>"Plenković bi se trebao zamisliti nije li on taj koji drastično polarizira društvo, a ne ići optuživati bilo koga. Ako je mislio na Domovinski pokret, onda je uistinu promašio cijelu loptu", kaže Škoro.</p><p>U vezi izjave Hrvoja Zekanovića o hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji, na što se osvrnuo Plenković, Škoro je upitao zar to nije trgovačka koalicija jer "trguju jedni s drugima i relativiziraju puno toga što se relativizirati ne bi trebalo".</p><p>"Ako mi bilo tko u Hrvatskoj dokaže da su SDSS, koji je utemeljio Goran Hadžić, i HDZ, koji je utemeljio Franjo Tuđman, svjetonazorske iste stranke - onda ću podržati vašu tezu", kazao je.</p><p>Izjavu zastupnice Domovinskog pokreta Karoline Vidović Krišto da "Vladu od nezadovoljstva naroda neće spasiti ni postavljanje tenkova oko Markova trga" ocijenio je pak figurativnom.</p><p>"Ja se sad stavljam u poziciju da objašnjavam nečije tuđe izjave, to su sve odrasli ljudi, ali su u Klubu Domovinskog pokreta", poručio je.</p><p>Upitan za komentar izjave Ivana Penave o "buntu 22-godišnjeg mladića koji je izabrao ne otići u Njemačku", Škoro je rekao da je Penava pokušao sve to skupa sagledati trodimenzionalno.</p><p>"Osuđujemo svaki pokušaj radikalizacije, bilo kakvo terorističko ponašanje, međutim, činjenica je da je to posljedica određenih nezadovoljstava. Konačno, i neke poruke koje su ostale iza počinitelja ukazuju na to", kazao je. </p><p>Dodao je kako nije isto "promatrati svijet iz Zagreba, iz Banskih dvora i iz perspektive Plenkovićevog inkubatora, i iz Vukovara".</p><h2>DORK, MUP, USKOK treba depolitizirati</h2><p>Škoro, koji je sudjelovao na zatvorenoj sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, rekao je nakon sjednice da treba maksimalno podržati rad DORH-a, MUP-a, USKOK-a i SOA-e, ali ih treba depolitizirati. </p><p>"Nažalost, trenutno je situacija takva da je način njihova imenovanja i funkcioniranja vrlo podložan politici i zbog toga imamo rezultate kakve imamo", kazao je novinarima.</p><p>Škoro i nakon sjednice odbora smatra da i dalje postoji potreba za osnivanjem istražnog povjerenstva o "aferi Janaf". </p><p>"Apsolutno da, mislim da bi to bilo dizanje demokratskih standarda u Hrvatskom saboru i političkom životu", poručio je.</p>