Havarija u Luci Ploče: Tanker udario u dok, šteta milijunska

Zbog havarije broda STI Poplar, koji plovi pod zastavom Maršalovih otoka, u luci Ploče otežana je opskrba naftom i derivatima čitave Dalmacije. Tanker s oko 27 tisuća kubika nafte udario je u pristanište i u more je odvalio dio doka i aparaturu za iskrcavanje nafte i plina koji su potonuli. Ono što je ostalo od doka, cijevi i uređaji za iskrcaj nafte također su oštećeni i trenutačno nisu za upotrebu, piše Jutarnji list.

Prema prvim procjenama stručnjaka, šteta se mjeri u milijunima kuna. Prema trenutnim procjenama, do nesreće je došlo zbog greške pri manevru broda, a Jutarnji neslužbeno doznaje da je Lučka kapetanija protiv zapovjednika broda, ruskog državljanina, pokrenula istražne radnje.

S obzirom da je pristanište uništeno, drugi brodovi ne mogu prići u Luku Ploče i iskrcati teret. Tako primjerice veliki brod Petrola čeka na otvorenom moru i zbog uništenog doka ne može iskrcati naftu. Hoće li je uspjeti iskrcati u nekoj drugoj luci, također je nepoznanica. Na putu prema Luci Ploče još je nekoliko brodova koji prevoze naftu i naftne derivate.

Kako je velika potražnja za naftom ne samo u Hrvatskoj nego i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, lučka su skladišta prazna i takva će ostati tko zna koliko dugo.

Zabrana isplovljavanja

Prema zasad dostupnim informacijama, distribuciju nafte preuzet će skladišta u Solinu i Rijeci. Riječ je o milijunskim štetama koje trpe Luka Ploče i naftne kompanije, što će, prema međunarodnom pravu, morati nadoknaditi brodarska kompanija STI Poplar. No, o tome će konačnu riječ reći inspekcijske službe i stručnjaci za pomorsko pravo.

Tako se u Pločama očekuje dolazak brojnih inspekcija za istraživanje pomorskih nesreća, a tek nakon toga slijedi popravak doka. Međutim, dodatni je problem što je vrhunac sezone pa Ina i druge naftne kompanije ostaju bez robe. Točnije, naftu i derivate prema jugu će morati prevoziti iz skladišta u Solinu ili Rijeci.

Nakon udara, brod je također prilično oštećen i izvučen na sidrište.

Srećom, nije došlo do proboja trupa zbog kojeg bi u more iscurile tone nafte. U tom slučaju u pločanskom akvatoriju bi došlo do ekološke katastrofe.

- Preko suda je brodu izrečena mjera zabrane isplovljavanja dok god ne polože novac za naknadu pričinjene štete - pojasnio je je Jutarnji ravnatelj Lučke uprave Ploče Tomislav Batur.

Lučka kapetanija zabranila je upotrebu veza dok se sve ne sanira, a Lučka uprava je upravitelj veza i obale i dužna je izvršiti kompletnu sanaciju, rekao je Batur, naglašavajući da su već angažirani stručnjaci koji ispituju sadašnje stanje te se uskoro očekuje izrada projekta sanacije.

- U ovom trenutku ne možemo točno reći vremenski rok sanacije - rekao je Batur koji tvrdi da se šteta procjenjuje u milijunima eura. To je šteta same sanacije te šteta izgubljene dobiti za klijente.

- Takve stvari se događaju u svijetu. Brodarska kompanija je dužna nadoknaditi štetu jer kada brod udari u obalu, odgovornost je na brodu i na kompaniji, što uostalom reguliraju međunarodne osiguravajuće kuće - kaže Batur.

Oglasila se i Ina

Kako je tanker prevozio naftu za Inu, iz kompanije su se oglasili priopćenjem.

- Prilikom pristajanja na tankerski vez Lučke uprave Ploče, brod dobavljača koji je Ini trebao isporučiti robu u luku Ploče udario je betonsku utvrdicu za privez i u brodski pristan s pripadajućim instalacijama za istovar naftnih derivata - potvrdili su Ini, u kojoj kažu da istragu incidenta i procjenu nastale štete provode nadležne institucije, a zbog veće materijalne štete predmetni brodski pristan je do daljnjega stavljen izvan funkcije. Što se tiče opskrbe tržišta, ističu da se ona odvija redovno iz ostalih Ininih skladišta, poručuju iz Ine.

Procjenjuje se da idućih sedam do 15 dana to pristanište neće moći primiti niti jedan brod, što će, prema upućenima, najviše osjetiti Crna Gora i BiH, koje se opskrbljuju preko Luke Ploče. Zbog toga tvrtke koje posluju preko Luke Ploče, kao što su Ina, Petrol i jedan od najvećih operatora u svijetu VTTI, traže privremena rješenja.