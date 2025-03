Roberta je pred ženom i sinom usmrtio pijani vozač u bijegu: 'On je bio dobri duh u gradu'

To je trebala biti samo rutinska vožnja, tužno kako je završio put našeg omiljenog predsjednika, rekao nam je jedan od članova Biciklističkog kluba Prelog šokiran viješću da je u prometnoj nesreći u subotu poslijepodne poginuo njihov dugogodišnji predsjednik Robert Mikec (52).

Policija je objavila kako je do nesreće došlo na cesti između Preloga i Orehovice. Kako navode, muškarac (38), koji je imao 1,74 promila alkohola u krvi, prvo je skrivio prometnu nesreću udarivši u azutomobil kojim je upravljala 53-godišnjakinja. Muškarac je nakon toga pobjegao s mjesta nesreće te je potom prednjim dijelom automobila udario u prednji kotač bicikla kojim je upravljao Mikec.

Foto: BK PRELOG

- Uslijed siline udara došlo je do podizanja biciklista na prednje vjetrobransko staklo i krov te potom odbacivanja izvan kolnika, na travnatu površinu - izvjestila je policija.

Dodali su kako je vozač auta i nakon ove nesreće pobjegao s mjesta događaja, a biciklist poginuo na mjestu. Neslužbeno smo doznali kako je s Robertom na biciklističkoj vožnji tada bilo još pet ljudi, a Jutarnji list objavio je kako su među vozačima bili njegova supruga i sin.

- Odbjeglog vozača, nekoliko minuta nakon nesreće, na šljunčanom putu nedaleko od mjesta Otok, zatekli su građani, koji su o tome odmah obavijestili policiju - kažu iz policije, dodajući da je tijekom uhićenja vrijeđao policijske službenike.

Foto: BK PRELOG

Dan nakon nesreće cijelo Međimurje zavijeno je u crno, svi s kojima smo razgovarali kažu kako ne mogu vjerovati da njihovog prijatelja više nema.

- On je bio naš dugogodišnji predsjednik, jednog od najaktivniji klubova u ovom dijelu Međimurja. Puno organizacije i puno lijepih događaja stoji iza njega i nas. Puno, puno dobrih susreta koji su promovirali ne samo Prelog nego cijelo Međimurje - kaže nam jedan od članova kluba.

Dodaje i kako je Robert bio susretljiv čovjek koji se ni na koga nije ljutio, a istodobno uvijek je bio spreman pomoći svima.

- Sve se rješavalo s lakoćom i bez problema. On je bio jako dobre naravi, a to se prepoznalo u svim našim susretima koje organiziramo. Mi smo dan prije nesreće imali godišnju skupštinu, svi smo zajedno sjedili. Teško je sve to objasniti. Nismo ovo očekivali. Mi znamo koliko je on volio sve ovo što je radio - kaže nam.

Foto: BK PRELOG

Od svojeg predsjednika, na društvenim mrežama, oprostila se i jedna članica kluba.

- Teško se nosimo s tvojim gubitkom, jer još jučer smo imali velike planove, a danas smo suočeni s tugom i prazninom. Tvoji snovi i planovi živjet će u nama, a tvoje prisustvo osjećat će se uvijek u našim srcima. Robi, dotaknuo si mnoge živote i uvijek pazio na druge - napisala je. Dodala je i kako će zauvijek ostati u srcu onih koji su ga voljeli i cijenili.

- Stvaraj nove biciklističke staze na ovom svetome mjestu, gdje nam nitko našu sreću i ljubav ne može oduzeti. Draga obitelji, znajte da niste sami. Okruženi ste ljudima koji vam žele pružiti podršku i razumijevanje. Neka sjećanja na Roberta budu svjetlo koje će vas voditi kroz tamne trenutke - zaključila je.

Viješću da Roberta više nema šokiran je i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek.

- Zadnji sam ga put vidio na toj skupštini u petak. Nevjerojatno mi je to što se dogodilo, nisam uopće očekivao da će to biti naš zadnji susret - kaže gradonačelnik i dodaje kako je u politici već godinama, a vrlo je malo tako dobrih ljudi kao što je Robert bio.

- Sin mu je došao u petak kući, donio mu je bicikli, išli su na probnu vožnju i pogledajte što se dogodi. On je dobri duh našega grada i njegova obitelj je vrlo dobra - kaže gradonačelnik.