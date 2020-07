21.24 Pogledajte izjavu iz Kerumova sto\u017eera

21.22\u00a0HDZ prema trenutnim rezultatima osvaja 69 mandata, Restart koalicija 44, Domovinski pokret 15 mandata. Most 6. Mo\u017eemo za sad ima 4 mandata, Reformisti i Pametno po 2 mandata, Pametno 1

21.20 Biv\u0161i predsjednik Mesi\u0107 komentira lo\u0161e rezultate Restart koalicije

21.10\u00a0- Sada gledamo mandate koje smo osvojili. Gledamo kako da \u0161to \u010dim prije slo\u017eimo Vladu. Ne\u0107emo mo\u0107i sami. Treba dati i priliku drugima. S kim ne znamo, ali svima onima koji idu od centra prema desno nama odgovaraju. Vidjet \u0107emo -\u00a0rekao je Ivan Anu\u0161i\u0107 iz HDZ-a za Novu TV. Ka\u017ee kako Domovinski pokret ne\u0107e ostvariti prijetnju da Plenkovi\u0107 ne\u0107e biti premijer.\u00a0

21.03\u00a0Prema prvim rezultatima DIP-a na malom uzorku, HDZ osvaja 71 mandat, Restart koalicija 45, Domovinski pokret 16 mandata. Most i Mo\u017eemo osvajaju po 4 mandata.\u00a0

Pametno, Fokus, Stranka s imenom i prezimenom te Reformisti po 1 mandat. U Sabor jo\u0161 ulazi i HNS s jednim mandatom.

Va\u017eno je napomenuti da se radi tek o 22,95 posto obra\u0111enih bira\u010dkih mjesta.

20.55

Zlatko Komadina\u00a0razgovarao je s Davorom Bernardi\u0107em, potvrdio je za\u00a0Dnevnik Nove TV.

- Po\u0161teno re\u010deno, i\u0161ao sam ga malo ohrabriti. Neka bitna gre\u0161ka\u00a0u kampanji nije se napravila. Za sve nas je ovo iznena\u0111enje, na\u0161i bira\u010di su u ve\u0107oj mjeri ostali doma -\u00a0rekao je Komadina za Novu TV.

Potvrdio je da Bernardi\u0107 razmi\u0161lja o ostavci, no dodao je i da se ona ne daje u no\u0107i izbora. Zbog toga \u0107e ve\u0107 sutra u 10 sati imati sastanak predsjedni\u0161tva stranke.

- Ne bih zazivao no\u0107as kao \u0161to rade neki kolege. Bolje da su pomogli u kampanji nego \u0161to tra\u017ee glave -\u00a0 rekao je\u00a0Komadina i dodao da su svi u vodstvu stranke odgovorni za izborni rezultat.

20.40

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenkovi\u0107 je stigao u sto\u017eer HDZ-a iza 20.30 sati\u00a0i zaradio ovacije. Pljeskali su mu punu minutu! Imaju i razloga jer je njihova stranka uvjerljivi pobjednik parlamentarnih izbora ne do\u0111e li do zaokreta nakon potpunih rezultata.

20.35

Podsjetimo, zadnje izlazne ankete\u00a0\u00a0RTL/Ipsosa daju HDZ-u 19 mandata vi\u0161e od Restart koalicije. HDZ tako ima 62 mandata, Restart 43. Domovinski pokret sada je na 14 mandata, a Most na 9. Mo\u017eemo i dalje ima 8 mandata, Dalija Ore\u0161kovi\u0107 3, a HNS tako\u0111er osvaja mandat.

HDZ 68 Restart 42, Škoro 15

HDZ prema trenutnim rezultatima osvaja 68 mandata, Restart koalicija 42, Domovinski pokret 15 mandata, Most 8. Možemo za sad ima 6 mandata, Pametno 2, Reformisti i HNS po 1 mandat

