'HDZ bezobzirno i besramno uvodi policijsku državu, opasno se ugrožavaju prava i slobode'

Ističu da izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u zakonodavstvo unose opasan okidač represivne i nedemokratske države u kojoj 39 članova jedne stranke može uvoditi represiju...

<p>Izmjene Zakona zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, kojima se predviđaju kazne za kršenje epidemioloških mjera, a koje je Vlada uputila u hitnu saborsku proceduru, zastupnici će raspravljati sutra. No, već danas su izrazili nezadovoljstvo i neslaganje s time, kao i Vladinim načinom upravljanja ovom krizom. </p><p>Mostov <strong>Nino Raspudić</strong> koronu je prebolio pa je, kako je istaknuo prepričavši svoje iskustvo, svjestan ozbiljnosti situacije. </p><p>- Kao relativno mlad, fit, nepušač i izvrsnog zdravlja završio sam s upalom pluća u bolnici na kisiku i nisam jedini. Stoga su nama u Klubu Mosta na prvom mjestu zdravlje i zaštita života i spremni bismo bili, ne obazirući se na eventualni gubitak popularnosti, i na strože mjere od ovih koje su sada, ali kada bismo imali dovoljno znanstvenog utemeljenja zašto ih uvodimo - istaknuo je dodavši kako to sada nije slučaj. </p><p>Javnosti se već devet mjeseci šalju kontradiktorne poruke i od uglednih znanstvenika i članova Stožera, dodao je istaknuvši kako su građani zbog toga zbunjeni i nepovjerljivi.</p><p>- Od slučaja Hrebak do zadnjeg slučaja Sučić vidimo da za vladajuće ne vrijedi ono što bi nametali građanima - rekao je istaknuvši niz nelogičnosti. </p><p>- Zašto može nogomet, a ne veslanje ili atletika na otvorenom? Zašto može prva košarkaška liga, a ne županijska ili kadetska? Zašto kava može za van iz pekare ili s benzinske pumpe, ali ne iz kafića? Pa sve do grotesknih nelogičnosti vezanih uz novo strogo kažnjavanje okupljanja više od 10 ljudi u privatnim domovima - rekao je navevši primjer prijatelja koji ima devetero djece. </p><p>- Dakle, on, žena i devetero djece su već u prekršaju. Hoće li on morati stalno slati jedno dijete na ulicu da ne bi bili u prekršaju - pita se ironično. </p><p>Obzirom da policija nema pravo svojevoljno ulaziti u privatne domove, Vlada poziva građane da svoje susjede prijavljuju za okupljanja. Zastupnici se ne slažu s tim "drukanjem."</p><p>- S obzirom na milje iz kojeg potječu kreatori tih poteza, ne čude ovakve totalitarne mjere - kaže Raspudić. </p><p>Zastupnici zamjeraju Vladi što su proljetos proglasili pobjedu nad korona virusom i kada je situacija bila dobra preuzeli zasluge, a sada kada je situacija loša, odgovornost prebacuju na građane.</p><p>- Sad kad ste zaribali, htjeli biste da svi dijelimo odgovornost i krivnju - e neće ići - poručio je Raspudić. </p><h2>'Izmjene Zakona potrebno donijeti dvotrećinskom većinom u Saboru'</h2><p>Iz Kluba Zeleno-lijevog bloka su upozorili da su predviđene kazne drakonski visoke. Što se tiče ulaska policije u privatne domove, smatraju da takva mjera zadire u ljudska prava te da takve izmjene zahtijevaju donošenje dvotrećinskom većinom u Saboru. </p><p>- Provjera privatnih okupljanja i narušavanje nepovredivosti doma su protuustavni i ako to prođe u Saboru tražit ćemo očitovanje Ustavnog suda - poručila je <strong>Sandra Benčić </strong>izrazivši nadu da će oporba vezano za to naći zajednički jezik jer se svi slažu da je epidemiološke mjere potrebno provoditi, ali su protiv načina na koji Vlada upravlja Covid-krizom.</p><p>- Sve se prebacuje na građane, koji će platiti 500 kuna ako ne nose masku na ispravan način, a s 10.000 kuna bit će kažnjeni u svojim domovima ako ih je više od 10. Prije dva tjedna su se dopuštala okupljanja od 10.000 ljudi kada im je to bilo politički oportuno, a danas ćemo kažnjavati ljude u njihovim domovima s 10.000 kuna ako ih ima više od deset. Sankcije su trebale biti odvraćajuće i građanima poslati poruku da je situacija ozbiljna i da se moraju držati mjera, ali nisu smjele biti takve da iznose 10 posto medijalne plaće u Hrvatskoj - upozorila je Benčić te se založila da kazne budu manje i razmjerne primanjima građana.</p><p>Umjesto ulaženja policije u privatne domove, što je protuustavno, Benčić je istaknula da Vlada treba uspostaviti mjeru detektiranja konatakata zaraženih. </p><p>SDP-ov <strong>Arsen Bauk</strong> također je naglasio da bi se ovakve izmjene trebale donijeti dvotrećinskom većinom. </p><p>- Cijelo vrijeme imamo načelo ako prođe prođe, to je bilo načelo kada se htjelo pratiti mobitele pa se od toga odustalo, a čini mi se da se i sada pokušava koristiti da se ustavno pravo nepovredivosti doma zaobiđe cinkanjem susjeda - poručio je dodavši kako Vlada ovime pokazuje da ne zna što radi. </p><p>- Radi se o neozbiljnoj i potpuno nepromišljenoj ideji koja došla u napadu panike kada je Vlada izgubila kontrolu nad širenjem epidemije i sada ovakvim idejama pokazuje da više ne zna što radi - istaknuo je dodavši kako pozivanje susjeda na cinkanje nije zabilježeno u novijoj povijesti, od '70-ih godina. </p><p> Drugo načelo djelovanja Vlade u krizi je, dodao je, načelo lutanja.</p><p>- Bilo je nosite maske pa ne nosite, štite pa ne štite, sad smo zaključili da štite, to nije loše, ali načelo lutanja se očitava i u tome da su neka okupljanja zabranjena, neka dozvoljena, a neka su dozvoljena samo dok se ne održe pa poslije nisu bitna jer se održavaju jednom godišnje - rekao je istaknuvši kako zbog toga građani gube povjerenje u Stožer. </p><p>Tu je i načelo sebičnosti, rekao je Bauk.</p><p>- Kad je dobro zaslužna je Vlada, kad je loše krivi su građani - istaknuo je dodavši kako Vlada omalovažava i oporbu.<br/> - Ostavite se mobitela i privatnih domova i provodite one mjere koje se mogu provesti da bi se bolest suzbila - poručio je vladajućima.</p><p>I iz stranke GLAS upozoravaju kako HDZ-ova vlada ide ka ograničavanju prava građana kad predlaže zakonske izmjene kojima se uvode visoke novčane kazne za nepoštivanje epidemioloških mjera.</p><p>- Ne želeći prihvatiti niti članak 17. Ustava, koji za situacije u kakvoj se nalazimo traži dvotrećinsku većinu u Saboru za uvođenje ograničavanja prava i sloboda građana, niti članak 83. Ustava koji u redovnim situacijama traži natpolovičnu većinu svih zastupnika za zakone koji diraju prava i slobode građana, HDZ bezobzirno i besramno uvodi policijsku državu - poručuju iz GLAS-a na čijem čelu je predsjednica <strong>Anka Mrak Taritaš. </strong></p><p>Predložene izmjene, upozoravaju, unose "trajan i opasan okidač represivne i nedemokratske države u kojoj 39 članova jedne stranke može pod slovom zakona uvoditi represiju."</p><p>- Posebni problem je policijski nadzor privatnih prostora građana, za koji u normalnim okolnostima postoji cijeli niz uvjeta koji moraju biti ispunjeni i za bilo kakvu promjenu bio bi nužan širi politički konsenzus - istaknuli su.</p><p>Zastrašujući su, kažu, i pozivi građanima da se pretvore u doušnike i dojavljivače što ih podsjeća na vremena i države za koje smo mislili da su iza nas.</p><p>- Zbog lošeg vođenja krize, zakašnjelih i neplanski nabacanih mjera koje iz političkih razloga za neke vrijede, a za neke ne, bez provjere učinkovitosti, Hrvatska je pod vodstvom HDZ-ovog stožera i po pitanju koronavirusa došla tamo gdje ju HDZ drži i u drugim područjima - među najlošije u Europi. Sada opet, nedemokratski i preširoko si uzimajući ovlasti, odgovornost prebacuju na građane i to represijom i kaznama - dodali su. </p><p>Upozorili su i da se "potpuno nepripremljeno, bez jasnih pokazatelja hoće li neka mjera uroditi plodom ili ne, ruši demokratska procedura i opasno se ugrožavaju građanska prava i slobode."</p><p>HDZ-ov <strong>Branko Bačić</strong> istaknuo je kako je Ustavni sud već utvrdio da je postupanje Stožera u skladu s Ustavom. </p><p>- Svi zakoni koji su doneseni u Saboru, a iz kojih proizlaze mjere, temelje se na članku 16. Ustava, pa tako i ove izmjene, u kojem piše da se ljudska prava mogu ograničiti zakonom u slučaju kada dolazi do opasnosti za zdravlje - naglasio je. </p>