HDZ časti: Bandić ne mora objasniti aferu s kućicama

Milan Bandić neće morati podnijeti izvješće o Adventu, odlučeno je na Gradskoj skupštini. Zašto? Jer mu HDZ drži ljestve.

Klub zastupnika Glasa i HSU-a zatražio je da se Bandiću naredi da izvijesti kako je točno organiziran ovogodišnji Advent, ali zastupnici su u ponedjeljak većinom odbacili njihove zaključke. Za njih je glasalo 15 zastupnika, jedan je bio protiv, a 22 suzdržana. Nije bilo dovoljno za izglasavanje.

- Iz oporbe su svi podržali prijedloge zaključaka. HDZ i Bandićev klub su bili suzdržani. Jedina koja je stisnula crveno, odnosno bila protiv, bila je Ana Stavljenić Rukavina - rekao nam je Stanko Kordić, zastupnik Glasa.

A zašto su HDZ i Bandićev klub glasali suzdržano umjesto protiv, pitamo Kordića.

- Ista stvar je suzdržano ili protiv, jer će rezultat biti isti, samo ovako bolje izgleda. Koliko znam, na glasanju je nedostajalo samo troje zastupnika od vladajuće većine - kaže Kordić.

Činjenica da je HDZ podržao Bandića izazvala je prijepore i u samoj stranci. Jedni kažu da su ipak morali iskazati lojalnost i ne bušiti Bandića iako su i oni za izvješće, dok drugi kažu da si je HDZ ovim potezom pucao u nogu. I to bez obzira na to što se ne žele zamjeriti Bandiću prije drugog kruga predsjedničkih izbora i njegove podrške na terenu za Kolindu Grabar Kitarović.

- HDZ je trebao podržati to da gradonačelnik podnese izvješće o poslu na Adventu. Pa ako je sve čisto, onda bi to koristilo i gradonačelniku. Ali svi znamo kako to ide. Ljudi vuku za rukav, pitaju koju vezu trebaju kako bi uopće imali priliku natjecati se. To je suludo, netransparentno i jasno je da ima pogodovanja, a poduzetnici nemaju priliku biti u poštenoj utrci. Pogrešni potez je što smo u skupštini stali iza toga, pogotovo zato što HDZ baš ni na koji način nije uključen u aferu. Treba biti lojalan koalicijskom partneru, ali ne smijemo dopustiti da nas radi budalama - kaže nam sugovornik iz vrha zagrebačkog ogranka stranke.

On je uvjeren da građani na primjeru Adventa vide kako se upravlja gradom.

- Rasipanje milijuna je nekad teško shvatljivo. Ali svatko vidi kad se kućice dodijele vozaču i pajdama, i to u središtu Zagreba, pa se ljudi pitaju: ‘Što li tek onda radi inače?’ - kaže nam taj HDZ-ovac.