HDZ će čekati da se Zagreb pretvori u ideološko bojno polje

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Andrej Plenković sudjelovao je na drugom Godišnjem Croatia Summitu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Plenković se dodvorava Thompsonu i njegovi ljudi repliciraju Thompsonove parole, onako kako je Karamarkov HDZ kaskao za braniteljima i klerikalnim aktivistima

Nakon mnogo vremena Hrvatska bi se ove godine trebala odmoriti od izbora. Ali to ne znači da političari neće biti pod pritiskom. I nitko više od Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Zagreba. Očekuje se da bi metropola trebala postati poprište žestokih političkih, ali i ideoloških i svjetonazorskih obračuna, što su Marko Perković Thompson i svi koji se pokušavaju nakačiti na njegov pokret već najavili. Thompson je nazvao Možemo! “ekstremnom ljevičarskom sektom i ostacima jugokomunista”, šef zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević govorio je da Možemo! “želi srušiti naše temeljne vrijednosti i naše obitelji, tradicionalni odgoj zamijeniti woke ideologijom i vratiti zvijezdu petokraku u Zagreb”, Bad Blue Boysi provocirali su Tomaševića transparentom “Za dom spremni”, a desnica u Zagrebu priprema i referendum za opoziv Tomaševića. Premijer Plenković od toga se ovih dana distancirao, ali nema sumnje da bi iskoristio svaku priliku za rušenje Tomaševića, i to kroz djelovanje parapolitičkih skupina po uzoru na nekadašnje šatoraše i obiteljaše. HDZ se možda neće staviti na čelo pokreta koji će rušiti Tomaševića, ali će se nastojati provući kroz sve pukotine koje taj pokret otvori u zagrebačkoj vlasti.

