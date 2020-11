HDZ daleko ispred svih, Grbinu ne ide vraćanje birača SDP-u, a pada i potpora Milanoviću

Tko će biti treći izbor u Hrvatskoj, za to je mjesto nastala prava gužva. Domovinski pokret je na 7,5 posto, odmah iza je Most sa 7,4 posto i na kraju Možemo sa 6,5 posto. Ostali ne prelaze izborni prag

<p>Hrvatska završava mjesec kako je i počela - korona krizom koja je sve ozbiljnija. U mjesecu na izmaku obilježili smo godišnjicu pada Vukovara, ali i pratili svakodnevne polemike predsjednika i premijera. Dnevnik Nove TV donosi redovito mjesečno istraživanje CROBAROMETAR, koje najbolje pokazuje trendove raspoloženja građana.</p><p><strong>HDZ PRVI IZBOR, BORBA ZA TREĆU POZICIJU</strong></p><p>Hrvatska demokratska zajednica ponovno je prvi izbori među biračima. Za tu bi stranku glasovalo 31,5 posto ispitanika. Iako bilježe blagi pad, to je i dalje unutar statističke pogreške.</p><p>Daleko iza HDZ-a je SDP s novim predsjednikom i potporom od 17,6 posto. I ta stranka bilježi pad, ali sve unutar statističke pogreške.</p><p>HDZ unatoč korona krizi i dalje ima čvrstu potporu iako je posljednja tri mjeseca stranka izgubila 2 postotna poena. Nije još vrijeme za paniku, ali sudeći po svemu, najgore dolazi i HDZ-u bi najmanje trebao gubitak potpore.</p><p>SDP je tamo gdje je bio posljednjih mjeseci, bez bitnog pomaka. Novi predsjednik za sada nije vratio izgubljeno biračko tijelo i pitanje je hoće li.</p><p>Tko će biti treći izbor u Hrvatskoj, za to je mjesto nastala prava gužva. Domovinski pokret je na 7,5 posto, odmah iza je Most sa 7,4 posto i na kraju Možemo sa 6,5 posto. I to je to, ostali ne prelaze izborni prag.</p><p>Sve ostale stranke su daleko ispod. Pametno, koje smo posljednji put tako testirali, ima potporu od 3,6 posto, ali više ne postoje tamo gdje su i krenuli, stranku su napustili svi u gradu i županiji.</p><p>IDS je na 2,1 posto potpore, HSU na 1,7 posto, HSS 1,6 posto, Živi zid 1,4 posto, a HNS je na 1,2 posto i jedina s više od 1 posto potpore još je Radnička fronta s 1,1 posto.</p><p>Ostale stranke s lijeva na desno imaju zajedno 6,6 posto. Zanimljivo, partneri HDZ-a - HSLS i Reformisti dobivaju 0,5 posto potpore. Suverenisti su tako na desnici s 0,4 posto, a Stranka s imenom i prezimenom Dalije Orešković, koja je odnedavno supredsjednica nove stranke Centar, ima potporu od 0,4 posto. Neodlučnih birača je 10,5 posto.</p><p><strong>VLADA NEMA POTPORU ZA SVOJ RAD</strong></p><p>Vlada ne može računati na potporu u nadolazećem razdoblju. Većina građana ne podupire rad Vlade, njih 56 posto i tako je već treći mjesec, a taj broj i dalje raste. Pada broj onih koji daju potporu politikama Vlade, trenutačno ih je 36 posto. Ne zna 8 posto.</p><p><strong>ZEMLJA SVE PESIMISTIČNIJA</strong></p><p>Istodobno, u drugom valu pandemije Vlada ne može očekivati optimizam kao u prvom valu. Građani su sve pesimističniji. 66 posto smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru, a 24 posto da ide u dobrom smjeru. Raste tako broj pesimista, a pada broj optimista. Ne zna 10 posto ispitanika.</p><p>Kada se demografski pogleda, mladi su izrazito pesimistični, a starija populacija je više optimistična.</p><p><strong>PREDSJEDNIK GUBI POTPORU ZA SVOJ RAD</strong></p><p>Predsjednik Republike i dalje gubi potporu za svoj rad. Tako je od rujna, kada se topi potpora koju je imao prije. Njegov rad ne odobrava 58 posto ispitanika, a odobrava njih 35 posto, ne zna 7 posto.</p><p>Predsjednik, naravno, većinsku potporu ima od svoje bivše stranke s više od 70 posto, ali tu su birači Mosta među kojima gotovo svaki drugi podupire njegov rad. Među biračima platforme Možemo ima potporu od 37 posto. I na kraju, ne manje bitni, 22 posto birača HDZ-a odobrava rad predsjednika Milanovića te 18 posto birača Domovinskog pokreta.</p><p><strong>PADA POTPORA TRIMA INSTITUCIJAMA</strong></p><p>Očekivano i tri institucije građani su ocijenili lošije nego protekli mjesec.</p><p>Prvi je i dalje Ured predsjednika koji bi dobio 2,57 ili „trojku“.</p><p>Vlada se približila Uredu predsjednika i sada dobiva 2,51 ili „trojku“ i na kraju Hrvatski sabor ima potporu 2,19 posto ili „dvojku“.</p>