Kekin: HDZ planira zagrebačke stanove obnavljati 200 godina

<p><strong>Ivana Kekin,</strong> predsjednica Nove ljevice, zajedno sa <strong>Sandrom Benčić </strong>iz Možemo i nezavisnim zastupnikom <strong>Bojanom Glavaševićem</strong>, odala je počast žrtvama stradalima u agresiji na Vukovar 1991. godine.</p><p>- Išli smo pokloniti se svim žrtvama u Vukovaru - na Ovčaru, na Memorijalno groblje, te smo položili vijenac u Dunav, za sve nevine žrtve rata. Danas smo išli zbog epidemiološke situacije. 18. studenog su trebali otići obitelji stradalih, a političarima možda nije bilo tamo tada mjesto - komentirala je za<strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a578484/Ivana-Kekin-HDZ-Zagreb-planira-obnavljati-200-godina.html"> N1.</a></strong> </p><p>- Tražimo donošenje zakona o civilnim žrtvama rata, da bi one na taj način bile prepoznate, te kako bi stekli prava koja im nisu bile nadohvat, i u nadi da će steći skrb koja im sada izmiče. Nadamo se da će prijedlog zakona ući u raspravu do kraja godine - rekla je Ivana Kekin. </p><p>Dodala je i kako se nadaju da će njihov današnji čin donijeti do nekih pomaka u pronalasku nestalih žrtava rata.</p><p>- Njima je potrebno pružiti svu potrebnu skrb, a važno je raditi konkretne korake kada je su u pitanju nestali branitelji, ali i svi ratni zločini. Briga je potrebna za sve žrtve, pa tako i one koji su na ovakvim komemoracijama zaboravljeni. Moramo prestati žrtvama davati nacionalni i vjerski predznak - naglasila je Kekin.</p><p>Komentirala je izjavu vukovarskog gradonačelnika<strong> Ivana Penave</strong> da je komemoriranje srpskih žrtava izjednačavanje počinitelja i žrtve.</p><p>- Nepotrebnu tenziju stvaraju političari koji nemaju drugog političkog sadržaja nego da stalno ponovno upotrebljavaju žrtve rata i groznih ratnih zločina. Kao zalog trajnog mira moramo pokazati suosjećanje i empatiju za sve žrtve - rekla je Kekin. </p><p><strong>Zagreb nakon potresa</strong></p><p>- Amandmani su odbijeni, pa smo danas tražili da nam se daju na uvid svi računi iz studenog, za što imaju rok dva tjedna da nam dostave, a tražimo i da se Fond upiše u registar javne vlasti, jer on to jeste, i time su dužni kroz Zakon o pravu na pristup informacijama dati nam uvid u svoje financije.</p><p>Javni novac i imovina često, čim se spusti pogled, završi u privatnim džepovima. Vidjet ćemo kako će se postaviti. Ako budu izbjegavali da nam daju uvid, bit ćemo uporni i dosadni ko muhe. Oni nama mogu davati račune u realnom vremenu, ako žele, i tražit ćemo da se uključi državna revizija, ne samo zbog financijskog nadzora, nego i zbog vremenske efikasnosti.</p><p>Idući će se tjedan izglasavati i proračun u kojem je predviđena mizerna svota za konstrukcijsku obnovu stanova. Njih će se 100 obnoviti dogodine - od ukupno 20.000. HDZ, dakle, zagrebačke stanove planira obnavljati 200 godina - zaključila je Ivana Kekin. </p>