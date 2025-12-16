HDZ dobio prijetnju bombom, evakuirali zgradu u Zagrebu. Policija: 'Dojava je bila lažna'

Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok potvrdio je Hini kako su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade te je pozvana policija.

- U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke smo dobili prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici - kazao je Kabok.

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija.

Radi se o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, obzirom da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja.