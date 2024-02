HDZ ga brani, oporba napada: Ovo su sve Turudićeve tajne i laži o Mamiću, Rimac, bratiću...

HDZ-ov kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić je najmanje tri puta uhvaćen da govori neistinu oko svog odnosa s optuženicima. Istraga koja upravo traje će pokazati je li i četvrti put dao lažni ili istiniti iskaz. Ali Vlada u tome ne vidi problem i HDZ-ova većina mu i dalje daje potporu da preuzme DORH i Uskok kao glavne poluge represivnog aparata države. Oporbeni političari, ali i predsjednik Zoran Milanović, pak, smatraju da ga to potpuno diskvalificira za glavnog državnog odvjetnika.

Već u ponedjeljak Vrhovni sud počinje raditi na slučaju Turudić, tražit će svu dokumentaciju, potvrdio je šef Vrhovnoga suda Radovan Dobronić. Ako je Turudić lagao o odnosu s Josipom Rimac, bit će sankcioniran.

'Naša' sutkinja

Posljednji slučaj su poruke koje je objavio Jutarnji list i koje su od 2016. do 2020. godine razmjenjivali Turudić i tadašnja visoka HDZ-ova dužnosnica Josipa Rimac (danas Pleslić), a danas optuženica Uskoka. Kad je prije osam godina snimljen u kafiću s njom, Turudić je rekao da se radi o slučajnom susretu i da nisu prijatelji. Kad je u proljeće prošle godine upitan o njezinu dolasku kod njega na sud nekoliko mjeseci prije uhićenja, rekao je da je bila samo jednom, i to na pet minuta, i da joj je on odmah rekao da joj ne može pomoći. Rekao je i da se ne sjeća o kojem predmetu se radi. No poruke koje je objavio Jutarnji pokazuju da ona njega oslovljava s “Radosti”, a on njoj odgovara: “Di si, lipa”. Oni redovno komuniciraju, ona ga traži pomoć oko pravilnika i zakona o sukobu interesa, on njoj zamjera da mu nije odradila što su se dogovorili, ona mu javlja da sjedi s “njihovom” sutkinjom.

Turudić je čak i pita gdje je kad dolazi u Zagreb i treba li doći po nju. U siječnju 2020. ona s njim tri puta dogovara sastanak i tri puta se viđaju na kavama baš u vrijeme kad je na sudu koji vodi Turudić predmet brata Milenka Bašića. Bašić je i investitor u vjetroelektrane Krš-Pađene, za koje je Rimac lobirala i, prema Uskoku, dobivala 40.000 kuna mjesečno. Nije poznato o čemu su razgovarali, ali je sasvim jasno da je on ne poznaje površno. Turudić i dalje to tvrdi, a odvjetnik Josipe Pleslić je objavu poruka nazvao “medijskim senzacionalizmom”. U porukama nema kaznenih djela, ali se vidi odnos i suradnja buduće optuženice i utjecajnog suca.

'To je moja privatna stvar'

Turudić se oglasio razgovorom za Hinu i na pitanje kako bi opisao svoj odnos s Josipom Rimac i dalje tvrdi kako su “bili dobri, ali ništa posebno”.

- Naravno da nismo prijatelji. Nisam nikad tajio da se poznamo, da se nađemo, da popijemo kavu. Je li to zabranjeno? Zašto se problematizira moj način komuniciranja putem privatnih SMS-ova? To je moja privatna stvar - rekao je Turudić zgrožen objavom poruka i “intenzitetom mržnje”.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tri noćna sastanka

Protiv Rimac je Uskok podigao dvije optužnice, koje još nisu potvrđene na sudu. Kao glavni državni odvjetnik, Turudić će imati ovlast povući optužnice, naložiti izbacivanje ili dodavanje dokaza. Imat će ovlast i sklapanje nagodbe s optuženicom. I zbog toga je važno da javnost zna prirodu njihova odnosa. A poruke svjedoče da je s njom bio vrlo prisan.

- Ne mislite valjda da bih dolaskom na tu dužnost naložio da se obustave ti postupci - poručio je Turudić za Hinu.

U slučaju osuđenika i bjegunca Zdravka Mamića, Turudić nije skrivao da se oni poznaju i da su dobri. Ali informacije iz izvješća SOA-e pokazuju da se Turudić sastajao s Mamićem i nakon što je on uhićen 2015. godine te nakon što je Turudić kao sudac Županijskog suda znao da mu se na teret stavlja izvlačenje milijuna iz Dinama. Radi se o tri sastanka uvečer, a nisu se našli na javnome mjestu nego su razgovarali dok su se vozili automobilom. To je sad potvrdio i Turudić, ali nije otkrio o čemu su pričali. Tvrdi pak da nema nikakve konspiracije jer su se našli ispred njegova stana.

Ranije je pak tvrdio drugačije. Jednom je izjavio da ako bi postupak protiv Mamića došao na njegov sud, “otišao bi 100 kilometara dalje od tog postupka”, ali ispalo je da se s njim nalazio. U proljeće 2023. je rekao:

- Zdravka Mamića nema u Hrvatskoj već pet godina, u tom razdoblju nisam se družio s njim. Prije 2018., kad je otišao, isto se godinama nisam družio s njim. Čovjek kad se s nekim upoznaje, ne zna što će s njim biti u sljedećih 10, 15 ili 20 godina. Trebam li svakog čovjeka kojeg upoznajem tražiti uvjerenje da se protiv njega neće voditi kazneni postupak, ne da se vodi u trenutku upoznavanja, nego da se neće ni u budućnosti. To je život - rekao je tad Turudić iako se sad pokazalo da se s Mamićem tajno sastajao kad je istraga pokrenuta i bio je svjestan njegova krimena, a ne kad su bili u tijeku izvidi za koje nije mogao znati.

HDZ: Milanovićevo maslo

Turudić pak kaže da je o tim sastancima razgovarao i s agentima Sigurnosno obavještajne agencije, kad je prolazio prethodne sigurnosne provjere, te da je ocijenjeno da oni nisu nikakva sigurnosna zapreka za njegovo imenovanje. Ne vidi ni da su danas zapreka.

- Nismo se sastali ni na kakvim konspirativnim mjestima, to je bilo ispred moje kuće, ispred stana u kojem živim i u ljetnom dobu oko devet sati. Nismo se vozili satima, nego pola sata, što je zapravo nebitno - iznosi pak Turudić, a i premijer Andrej Plenković je rekao da je s njim razgovarao i da nema ništa sporno.

HDZ-ovci, pak, čitav slučaj pokušavaju prezentirati kao Milanovićev pokušaj destabilizacije države.

Braća Brkić i odijela

Treći je slučaj u kojem je Turudić rekao neistinu onaj njegova bratića Mire Vrlje, koji je optužen za utaju poreza, a povezuje se i s kriminalnim miljeom. Turudić je na saborskom odboru upitan kad se izuzeo. Rekao je da se izuzeo za 1,5 mjeseci. No nakon toga su iz Županijskog suda potvrdili da se Turudić izuzeo nakon 206 dana, odnosno sedam mjeseci nakon što je slučaj stigao na sud. Turudić kaže kako ništa nije utjecao jer je Vrlja na kraju osuđen.

Četvrti slučaj je upravo podignuta optužnica protiv bivšeg šefa državne tvrtke Janaf. Dragana Kovačevića terete da je primao mito od poduzetnika Kreše Peteka u zamjenu za namještene poslove za Janaf. Uskok, kojemu će Turudić biti nadređen ako ga Sabor izglasa u srijedu, utvrdio je da je Kovačević novcem od mita kupovao odijela i svojim poznanicima, pa i Turudiću. Prema podignutoj optužnici, shema je išla tako da Kovačević kaže tko će podići odijela, oni ih pokupe, a onda ih Petek plati. Turudić je naveden da je dobio odijelo od 1800 kuna, a dobili su ih, prema njima, i Mario Kapulica i Milijan Brkić iz HDZ-a te njegov brat Jozo.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Turudić je više puta ustvrdio da se radi o laži i da nikad nije u toj tvrtki kupovao odijela, a pogotovo da mu ih nisu plaćali Petek i Kovačević.

U poruci koju je prokurist Željko Vidaković poslao Kovačeviću, a koju je objavio Jutarnji, stoji: “Rekapitular Dragi osobno - 5.250. Mario K - 3.885, Mili - 6.445, Jozef - 5.500, Turud - 1.800. Ovo su VPC cijene i treba dodati PDV. Javi tvrtkicu, lp. ŽV”.

Istraga u tom slučaju traje i trebala bi pokazati je li Uskok u krivu. Međutim, napomenimo opet, ako Turudić postane glavni državni odvjetnik, on će kao nadređeni moći utjecati na postupke Uskoka