HDZ i dalje u velikoj prednosti, a najpozitivniji političar - nitko

HDZ, iako u blagom padu, i dalje je premoćno ispred svih ostalih stranaka (25,6 posto), pokazuje istraživanje RTL-a u suradnji s Promocijom plus, CRO Demoskop za razdoblje od 31. siječnja do 2. veljače. SDP je u blagom rastu (16 posto), ali je i dalje deset postotnih poena slabiji dok je MOST s podrškom od 9,1 posto nakon nešto više od tri godine ponovno zauzeo treće mjesto u zemlji.

Blizu trećem mjestu su, unutar jednog postotnog poena, još i Možemo i Domovinski pokret (8,4 posto).

I to su sve stranke koji prelaze izborni prag, da su sada izbori.

U prvih osam još ulaze Centar (1,5 posto), IDS (1,3 posto) i stranka Odlučnost i pravednost Karoline Vidović Krišto (1,3 posto), a zanimljivo da su dosad sve u blagom rastu, osim vodećeg HDZ-a. Slijede stranke koje imaju oko jedan posto podrške birača: HSS (1,1 posto), Radnička fronta (1 posto), Fokus (1 posto), HNS (0,9 posto) i Hrvatski suverenisti (0,7 posto), dok su oni dobro ispod jedan posto Socijaldemokrati (0,6 posto), Akcija za promjene (0,5 posto), Ključ Hrvatske (0,5 posto) i stranka Republika (0,4 posto).

Najpopularniji hrvatski političar još od ožujka 2021. godine je predsjednik Zoran Milanović (19,2 posto).

Slijedi premijer Andrej Plenković (16,2 posto) te zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (3,5 posto). No, na vrhu ljestvice političara s pozitivnim dojmom je - nitko - sa 22 posto.

Oni istovremeno vode i na listi najnegativnijih. Šefovi države su na vrh, samo obrnutog redoslijeda, premijer Plenković (32,3 posto), predsjednik Milanović (11,1 posto), a na trećem se mjestu smjestio i gradonačelnik Tomašević (2,8 posto) - i svima je negativna percepcija u blagom rastu.