HDZ i SDP su očito bezjajčani blizanci. Ali još neće koalirati

Plenković ima i džoker zovi, Miroslava Škoru. No koalicija s njim značila bi legitimaciju mnogo snažnijeg rusko-mađarskog utjecaja na Markovu trgu

<p>Nespokojno spava glava koju kruna krasi, kaže Shakespeare, a Plenković u zadnje vrijeme ne izgleda kao čovjek koji ima miran san. Nije mu lako. Neočekivani potez<strong> Josipe Rimac</strong>, koja je prijavila prislušni uređaj, pokrenuo je neplaniranu seriju uhićenja koja su počela ruinirati koronom tek konsolidirani imidž HDZ-a.</p><p>Pokazalo se da se u Hrvatskoj poslovni projekti prečesto stopiraju i guraju ovisno o mitu, a probleme (za novac) rješavaju oni koji ih i stvaraju. Oslobode li Josipu Rimac nakon 30 dana, to će biti točno u vrijeme izbora, pa ni to neće biti plus HDZ-u. Ne puste li je - jer treba ispitati 50 svjedoka - opet će se razbuktati diskusija o njoj. Hodovi za život će, pak, kao i na predsjedničkim izborima - motivirati lijeve i centrističke glasače. Činjenica da nema zakona o obnovi Zagreba te koalicija s hipertoksičnim Bandićem čine Zagreb teško pristupačnim vladajućoj stranci. Vukovar su izgubili zbog Penave, u ostatku Slavonije glasove im masovno krade Škoro.</p><p>U Šibeniku njihov župan ima problema s velikim količinama (otuđenog) novca; Liku je držao Milinović, koji više nije u HDZ-u. Desnih asova koji vuku velik broj preferencijalnih glasova - Brkića, Hasanbegovića, Kovača, Esih - nema; Plenkijevi desničari (Zdravka Bušić) nemaju taj kapacitet. Otpao je i Krstičević, a iz Vlade je otišlo ili je najureno čak 15 ministara.</p><p>Teško je s tim bremenom očekivati velik rezultat. HDZ ima dvije prednosti: Plenković je u odnosu na Bernardića, da se poslužimo Kerumovom usporedbom, kao Hajduk naspram Čukaričkog, a tu je i džoker zovi, Miroslav Škoro. No koalicija s njim značila bi legitimaciju mnogo snažnijeg rusko-mađarskog utjecaja na Markovu trgu. I SDP teško može formirati Vladu, pa bi bilo logično da te dvije stranke, ti bezjajčani politički blizanci (koji ništa ne žele mijenjati) uđu u savez, ali palo je previše teških riječi da bi to išlo bez novih izbora.</p><p>Ako, dakle, netko uopće formira Vladu, ona će biti slaba - ali to i ne mora biti tako loše.</p>