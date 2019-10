HDZ osudio skandalozan istup svoje vijećnice: Raspravit ćemo

HDZ je osudio istup njihove vijećnice u Rijeci Ivone Milinović zbog njezinog istupa u emisiji 'Podcast Velebit'.

Jedna od tema bila je sramotna navijačka pjesma u kojoj se spominju Srbi i vrbe, a koju je citirao voditelj Marko Jurič, zbog kojeg je prije tri godine na tri dana ugašena televizija Z1, baš zbog govora mržnje prema Srbima.

Milinović je rekla da je neprimjereno pjevati takve pjesme.

- Samo dajemo Miloradu Pupovcu argument da plače – evo, Hrvati su fašisti. Ako ćemo biti bezobrazni… Ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba, dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe, možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 posto.

Kad ju je voditelj zaustavio da prokomentira svoju izjavu, Milinović je rekla da su navijači Torcide uvrijedili njezin grad. Vijećnica se kasnije oglasila i na Facebooku i poručila da se krivo izrazila te da je htjela osuditi šovinističko ponašanje Torcide.

Ovo je njezin odgovor:

Što reći, i koju poruku poslati? Svakako se duboko ispričavam hrvatskoj javnosti koja je čitala moje izjave koje su izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela Torcide. I ja sam samo čovjek, i ispričavam se zbog krivog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je to bila namjera reci, ali to sto sam izrekla je bila pogrešno. Htjela sam poručiti upravo suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to šteti svim hrvatskim građanima.

Međutim, Torcidi se neću ispričati zato što uistinu jesam burno reagirala na šovinistički istup u Rijeci kada su na utakmici Rijeka-Hajduk, momci skandirali "Šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba". I stojim iza toga da je to strasna politika Torcide i da su u mojoj Rijeci uznemiravali sve normalne navijače Rijeke, neovisno o nacionalnosti. Neću se ispričati Torcidi niti zato što sam osudila nošenje majica "Ubi Srbina" na Poljudu. Niti zbog toga što sam osudila incident u Uzdolju.

Za mene postoje ljudi, ili smeća. Prebrojavanje krvnih zrnaca u maniri Pupovca i pojedinaca iz Torcide ću uvijek osuditi. Nekad ću se i nespretno izrazit, kao što uistinu i jesam. I kajem se. Jedinu fobiju koju imam jest fobija od ekstremističke politike. Ako je to zločin, jesam, kriva sam.

Pojedinci iz Torcide mi šalju poruke "srpkinjo", ekstremisti s druge strane, kažu da sam ustaša. I to ću izdržati ako će doprinijeti marginalizaciji svih ekstremnih dijelova hrvatskog društva, ma s koje strane spektra dolazili.

HDZ: Odlučit ćemo o pokretanju stegovnih mjera

Njezin istup osudio je i HDZ.

- Predsjedništvo gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Rijeke oštro osuđuje svaku izjavu netrpeljivosti i netolerancije Gradske vijećnice Grada Rijeke Ivone Milinović koje je iznijela u emisiji "Podcast Velebit". Navedeno medijsko gostovanje nije bilo koordinirano s HDZ-om te se ograđujemo od svake izjave vijećnice Milinović. Na stranačkim tijelima raspravit ćemo o navedenom te donijeti odluku o daljnjem tijeku pokretanja stegovne mjere - priopćili su.