'HDZ je osvojio malo glasova, a to zapravo i nije slučajnost...'

Profesor s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Berto Šalaj gostovao je u studiju 24sata i analizirao rezultate EU izbora na kojima su se HDZ i SDP izjednačili po broju mandata

Na pitanje našeg novinara Ivana Pandžića koju su poruku birači poslali svojim glasovima kazao je:

- Generalno gledajući i dalje je odaziv na izbore zapravo nizak unatoč tome što je porastao u odnosu na izbore 2014.

Rezultati su više manje očekivani uz nekoliko iznimaka - uspjeh Mislava Kolakušića i ova raspodjela mandata između SDP I HDZ gdje su gotove sve ankete zapravo predviđale da će taj odnos biti 5 prema 3 ili čak 6 prema 3 ali se nekako dalo naslutiti da postoji nekoliko elemenata koji bi mogli ugroziti HDZ-ove mandate i to se zapravo i dogodilo. No prije toga treba reći da generalno gledajući kad pogledamo postotke koje su dobile pojedine stranke onda vidimo da su dvije vodeće list, HDZ i SDP, znači stupovi dvostranačkog političkog života u Hrvatskoj zapravo zajedno dobile tek nešto više od 40 posto glasova.

Po mom sudu to je jedan od najlošijih zajedničkih rezultata tih dvaju velikih stranaka u Hrvatskoj što nam govori da su birači sve manje skloni podržavati te dvije stranke i da traže nove opcije što znači da u perspektivi možemo očekivati još veću fragmentiranost hrvatske političke scene - smatra Šalaj.

Tražili uzroke poraza u knjizi Crni labud

Sa svojih 244 tisuće glasova HDZ je smatra nesumnjivo doživio poraz

- To ne govore smo analitičari, to je sinoć u obraćanju rekao i sam predsjednik stranke kada je rekao da je zapravo nezadovoljan rezultatima izbora. Sad hoćemo li tražiti uzroke u Crnom labudu.. Plenkovićev savjetnik Robert Kopal se našao u neugodnoj situaciji ne znajući što da odgovore pa je onda nastojao biti mudar.

Riječ je o jednoj knjizi koja se zove Crni labud autora Nicolasa Taleba koja je čak prevedena i na hrvatski i u kojoj se govori o tome kako suvremeni svijet se usložnio, kako je on kompleksan, kako je stvari teško predvidjeti, kako se ponekad događaju neka iznenađenja, međutim, on nam s tim nije zapravo ništa odgovorio zašto se HDZ-u dogodio takav poraz nego se pozvao na autoritet za kojeg većina građana uopće ne zna. Tako da je izbjegao odgovor - kazao je Šalaj.

'Ressler nije dovoljno prepoznatljiv'

On smatra da nije slučajnost da je HDZ osvojio tek 244 tisuće glasova?

- Ja mislim da to nije slučajnost. Predizborne ankete su govorile od 4 do 6 mandata, ali 6 mandata je bilo nerealno. Pokazalo se da HDZ nije uspio s ovom listom mobilizirati sve svoje birače. Po mom sudu to je jedan od temeljnih razloga. Ipak su ljudi na terenu na jedan način pasivno odbili isključivo Plenkovićevu listu koju nosi gospodi Karlo Ressler, prepoznatljiv više u europskim krugovima mladeži pučke stranke nego što je prepoznatljiv u Hrvatskoj na terenu. To je bila jedna okolnost.

Druga je činjenica da su se desno od HDZ-a pojavile neke političke opcije koje su neke prije bile u koalicijama s HDZ-om. Ima li ste listu Ruže Tomašić pa i Marijane Petir koje su 2014. na izborima za EU parlament bile na listi HDZ-a, ostvarile vrlo solidan rezultat i sada je nekako stvoren dojam među jednim dijelom birača.

'Evo Plenković je odbacio te zastupnice koje vrijedno i pošteno rade svoj posao u EU parlamentu' i kod jednog dijela birača je ta percepcija polučila rezultat i oni su se odlučili odabrati ili Ružu Tomašić ili Marijanu Petir ili opciju Hasanbegović-Esih.

Znači, nije bila lista koja bi mobilizirala birače HDZ-a s druge strane su se stvorile nove desne opcije koje su ponudile izbor biračima - objasnio je politolog Šalaj

'Ne mislim da će biti radikalnih promjena u HDZ-u'

Plenković je, po njegovom mišljenju, zapravo htio provjeriti koliko samostalna HDZ-ova lista s njegovim ljudima može ostvariti na terenu. Ovo mu je bila prilika da testira samostalnu HDZ-ovu snagu.

- Ne mislim da će ovi rezultati dovesti do radikalnih promjena u HDZ-u, do radikalnog restrukturiranja. HDZ ovaj put neće rušiti Vladu u kojoj ima svog premijera. Ovo bi moglo imati utjecaja na unutarstranačke odnose i to tek kad dođe ovo predizborno razdoblje za parlamentarne izbore. Zasad će Plenković pokušati stišati ako bude nekih manjih pobuna. Ono što je njemu važno je predsjedanje Hrvatske EU i nakon toga se tek može očekivati neki rasplet unutar samog HDZ-a. Ne mislim da će ovo dovesti do nekih većih promjena u stranci - istaknuo je.

'SDP ima disciplinirane birače'

Šalaj smatra da je uspjeh SDP-a slučajan.

- Oni i sami kad ste ih sinoć promatrali u njihovom stožeru su bili iznenađeni što su ostvarili taj četvrti mandat. SDP je već dugo u jednoj ogromnoj, velikoj krizi, i kadrovskoj i financijskoj i ideološkoj i ovo je za njih jedan izniman rezultat. No, bojim se da će ovaj rezultat njih zavarati pa neće doći do suštinskih promjena unutar stranke koji bi ih učinili konkurentnima, koje bi ih predstavile kao stranku koja može obnašati vlast u Hrvatskoj.

Na neki način ova četiri mandata osiguravaju mir Davoru Bernardiću. Ovo znači da će Bernardić voditi SDP do parlamentarnih izbora krajem 2020. godine, a ovi rezultati su jednim dijelom rezultat toga da SDP unatoč svojoj krizi još uvijek ima ešalon discipliniranih birača koji kontinuirano glasaju za SDP i ne vjeruje drugima s ljevice, koji ne žele baciti svoje glasove i onda odazivom kao relativno disciplinirana stranačka vojska onda glasuju za SDP - kazao je Šalaj.

Ako je išta dobro napravio kao predsjednik SDP-a, smatra Šalaj, onda je dobro sastavio listu.

- To mu je bio dobar potez jer je lista dobro sastavljena. Od etabliranih zastupnika u EU parlamentu, zastupljeni su i neki saveznici Davora Bernardića ali i njegovi oponenti poput Ranka Ostojića, tu je Mirela Holy koja je donijela jedan dio glasova. Znači sama lista je bila, kad pogledamo hrvatske prilike, relativno kvalitetna - naglasio je.

No hoće li se SDP sad konsolidirati?

- Bojim se da ovo nije kraj unutarnjih podjela u SDP-u. Reforma stranke je potrebna u nizu segmenata, SDP praktički ne postoji u nekim dijelovima Hrvatske, a sve to čini mi se otići u drugi plan, počet će se govoriti o predsjedničkom kandidatu i bojim se da iz perspektive SDP-a da ovaj rezultat na izborima nije za njih nešto što će stišat tenzije u samoj stranci - kazao je.

'Kolakušić ušao u biračko tijelo Živog Zida'

Marijana Petir je, po njegovom mišljenju, do kraja koketirala sa HDZ -om, kad je vidjela da ne može dobit poziciju onda je krenula samostalno

- Zašto se nisu mogli dogovoriti Suverenisti i Nezavisni, mislim da su tu prije taštine u pitanju, a ne neki sadržaj i ne neki program. Veliki izazov za desnicu ostaje pitanje kako se mogu i mogu li se uopće ujedinit - smatra Šalaj.

Mislav Kolakušić dobio je 84 tisuća glasova, više od Živog zida. On je najveće zasigurno iznenađenje ovih izbora.

- Ušao je u biračko tijelo Živog zida. Ako želi ostvariti veliki politički rezultat u Hrvatskoj trebao bi odbiti EU parlament i poslati nekoga sa svoje liste. Koliko on ima potencijala? Ne znam tko su ti ljudi iz njegovog tima koji bi trebali mijenjati Hrvatsku. Može li on okupiti tim ljudi i imati program koji će proširiti svoje biračko tijelo. On se treba odlučiti što želi raditi Euforija ga obuzela pa bi se kandidirao za sve.. - istaknuo je Šalaj.

On smatra da rezultat MOST-a označava njihov početka kraja.

- MOST se odmakao od populističke stranke 2015. do jedne desne stranke u 2019. Ovo označava početak njihovog kraja, iako je to počelo već ranije.. Pojavilo se nekoliko sličnih desnih opcija. morat će razmisliti o nekoj kolaciji, dva do tri mandata na sljedećim parlamentarnim izborima - zaključio je Šalaj te dodao kako građani ne percipiraju Bandića kao igrača na nacionalnoj sceni. Ali to ne znači kraj Bandića na lokalnoj sceni...