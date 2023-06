HDZ je visoko podigao letvicu. Pa Plenković može lakonski odbacivati uhićenje poreznika

"Nemam dojam da je to netko jako visoko rangiran", lakonski je premijer Andrej Plenković prokomentirao jutrošnju akciju Uskoka u Poreznoj upravi.

Za stranku čiji je predsjednik završio u zatvoru, koja je i sama osuđena zbog korupcije, čiji su ministri i visoki dužnosnici završavali na optužnicama, uhićenje pomoćnika ravnatelja Porezne uprave doista se može činiti kao marginalna tema.

HDZ je letvicu podigao visoko.

Jednako tako, osumnjičeni djelatnici Porezne uprave terete se da su za iznos od 2500 eura spasili jednu tvrtku od blokade. Što se opet može činiti kao sitniš, u odnosu na višemilijunski kriminal koji se odvijao u HDZ-u: od Sanaderovih milijuna do milijuna izvučenih iz Ine.

Ispod radara

Zašto bi se onda premijer Plenković opterećivao s tako sitnim iznosima i tako sitnim kriminalcima, pa makar bili pomoćnici ravnatelja Porezne uprave? To je daleko ispod dosega njegova istančanog radara.

Uostalom, korupcija u Poreznoj upravi samo je odraz korupcije na državnoj razini, u Vladi i HDZ-u. Možda osumnjičenici nisu "jako visoko rangirani", ali slijede obrasce koji su formirani na puno više rangiranim instancama u državi.

Pa i činjenica da Plenković rutinski odbacuje taj slučaj kao praktički minoran i nezanimljiv, upućuje na zaključak kako je ova država navikla na puno gore stvari, a vlast je baždarena na mnogo unosniji kriminal od uzimanja pišljivih 2500 eura za deblokadu računa.

To je tema kojom se premijer uopće ne namjerava baviti.

Pritisak na Allianz

On sam mora se opravdavati zbog navodnog pritiska na Allianz da otkupi od ruskog Sberbanka vlasnički udio u Fortenovi, premda bi se time kršile međunarodne sankcije.

To je za njega "na rubu fantastike", a razgovori ministra Gordana Grlića Radmana i veleposlanika Gordana Bakote s predstavnicima njemačke tvrtke iz njegove perspektive mogu se tumačiti kao "provjeravanje informacije", umjesto "propitivanja odluke i pritiska". "Razlika je od neba do zemlje", kazao je Plenković na pisanje Financial Timesa.

Od neba do zemlje

A za Plenkovića očito je "razlika od neba do zemlje" između kriminala pomoćnika Porezne uprave za 2500 eura i kriminala u Ini za milijardu eura ili milijunskih afera u koje su umiješani HDZ-ovi dužnosnici.

Hrvatska je navikla na najgore, pa premijer računa s tim da joj ovo "manje zlo" neće toliko smetati. Stoga je akcija Uskoka zavrijedila samo rutinsku konstataciju kako je "bilo kakvo primanje mita ili bilo kakva koruptivna djelatnost neprihvatljiva".

Pitanje je samo za koga: za premijera na čelu organizacije osuđene zbog koruptivne djelatnosti ili za glasače HDZ-a kojima je takva djelatnost odavno postala prihvatljiva?

Nažalost, čini se da je pod HDZ-om postala gotovo obavezna.