HDZ Kutine: 'SDP i Možemo! dolaze s performansom, ali mi odgovaramo projektima'

Povodom posjeta Siniše Hajdaša Dončića, koji je u Kutinu stigao zajedno sa svojim senior partnerom Možemo, oglasio se Domagoj Pleše, predsjednik HDZ-a Kutina.

- Prvotno smo pomislili da je, nakon niza izbornih poraza posljednjih godina, možda konačno došlo do promjena na vrhu kutinskog SDP-a. To bi bilo i logično. Ipak, pokazalo se da nije riječ o promjenama, nego o još jednoj stanici putujućeg cirkusa SDP-a i Možemo - poručio je Pleše.

U HDZ-u Kutina posjet Siniše Hajdaša Dončića vide kao još jedan pokušaj oporbe da političkom predstavom zamijeni ozbiljan razgovor o konkretnim rješenjima. Riječ je, podsjećaju, o bivšem ministru prometa u Milanovićevoj Vladi, čija politička opcija, dok je bila na vlasti, nije znala rješavati probleme o kojima sada pokušava dijeliti lekcije.

- Kutina nije kulisa za tuđe političke predstave. Ovo je grad u kojem se radi, ulaže i gradi, a ne mjesto na kojem će oporba skupljati političke bodove praznim porukama - rekao je predsjednik HDZ-a Kutina.

Razlika između aktualne Vlade Republike Hrvatske i oporbe, smatraju u kutinskom HDZ-u, vidljiva je i na nacionalnoj i nalokalnoj razini. S jedne strane stoje politički performansi, parole i nametanje radikalno lijeve ideologije, dok s druge strane stoji Vlada predsjednika Andreja Plenkovića, koja je u kriznim razdobljima donosila konkretne mjere za zaštitu životnog standarda građana.

- Građani jako dobro vide razliku između onih koji nude samokritiku i onih koji u krizama donose odluke. Nije isto vikati spolitičke pozornice i preuzeti odgovornost za mjere koje čuvaju standard građana - dodao je Pleše.

U kutinskom HDZ-u posebno promašenim smatraju to što SDP i Možemo svoje poruke šalju upravo iz Sisačko-moslavačke županije, "područja teško pogođenog razornim potresom, koje je uz pomoć Vlade Republike Hrvatske i sredstava Europske unije velikim dijelom obnovljeno, ali i dodatno uređeno".

- Na lokalnoj razini, rezultati su vidljivi u gotovo svakom segmentu. U Kutini svako dijete ima mjesto u vrtiću, u posljednjih godinu dana otvorena su dva dječja vrtića, cijena vrtića za roditelje nije rasla, a uz pomoć Vlade RH i sredstava Europske unije planira se i izgradnja vrtića u Repušnici - ističu u kutinskom HDZ-u.

- Uz ulaganja u predškolski odgoj, provode se i mjere koje izravno pomažu mladim obiteljima, studentima i umirovljenicima. Mlade obitelji mogu ostvariti subvencije do 20tisuća eura za kupnju prve nekretnine, a kontinuirano rastu naknade za novorođenu djecu, studentske stipendije te božićnice i uskrsnice za umirovljenike - dodaju.

- Kutina ne govori o demografiji. Kutina ulaže u demografiju. To je razlika između politike parola i politike konkretnih odluka - jedna je od ključnih poruka HDZ-a Kutina.

Velik investicijski ciklus vidljiv je i u obrazovanju. U tijeku sudogradnje Osnovne škole Stjepana Kefelje i Osnovne školeMate Lovraka, dok Sisačko-moslavačka županija ulaže rekordnasredstva u Srednju školu Tina Ujevića i Tehničku školu Kutina,od uređenja sportske dvorane do energetske obnove, opreme...

- Kutina ima rekordan proračun od 62 milijuna eura. Nikada upovijesti Kutina nije imala snažniji investicijski potencijal. To nisu floskule, nego projekti koji se vide u vrtićima, školama, društvenim domovima, poduzetničkim zonama, sportu, komunalnoj infrastrukturi i svakodnevnom životu građana - istaknuo je Pleše.

Ulaganja se, kažu, nastavljaju i kroz komunalnu infrastrukturu,provedeni projekt aglomeracije, rekordna sredstva za Zajednicu sportskih udruga, Dane vina Moslavine te ulaganja u vjerske objekte i izgradnju pastoralnog centra kao budućeg društvenog, kulturnog i duhovnog središta grada.

- Grad Kutina u gotovo svakom segmentu ima kapitalne projekte i uspješno ih provodi. To je najbolji odgovor svima koji dolaze spolitičkim predstavama, a bez ijednog konkretnog rješenja za građane - stav je HDZ-a Kutina.

- SDP i Možemo mogu vikati koliko žele, ali Kutina zna razliku između galame i rezultata. Oni dolaze s performansom, a mi odgovaramo projektima. Oni nude parole, a mi provodimokonkretna rješenja. Kutina ima smjer, investicije i rezultate koje građani vide - završna je poruka HDZ-a Kutina.