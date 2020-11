HDZ može kaznu od 18 mil. kuna platiti odjednom! Odakle im taj novac? Pa iz vaših džepova...

Prema izvješću za prošlu godinu, HDZ je uspio uštedjeti više od 20 milijuna kuna. I to ne zato što ih donatori vole ili članovi plaćaju visoke članarine. Čak 36 milijuna kuna im je došlo od poreznih obveznika

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/presuda-sanaderu-kriv-je-727865" target="_blank"><strong>HDZ je proglašen krivim u aferi Fimi medija</strong></a> i to sa sobom nosi i političke posljedice jer su jedina stranka nepravomoćno osuđena da se okoristila izvlačenjem novca iz javnih tvrtki, ali i moraju platiti i milijunsku kaznu i vratiti novac.</p><p><strong>Pogledajte video: Sanader je kriv! Odgovoran i HDZ</strong></p><h2>Kazna manja nego prošli put</h2><p>Doduše, kazna je manja nego prošli puta kada su nepravomoćno osuđeni, ali je ta presuda poništena. Ranije su trebali platiti pet milijuna kuna kazne i vratiti 24,2 milijuna kuna.</p><h2>Novac? Nikakav problem za HDZ</h2><p>Sada su kažnjeni s 3,5 milijuna kuna i trebaju vratiti 14,6 milijuna kuna. Dakle, HDZ koji vodi Andrej Plenković treba platiti grijeh HDZ-a za vrijeme Ive Sanadera ukupno 18,1 milijun kuna ako presuda postane pravomoćna.</p><p>Ogroman je to iznos, ali ipak nije nikakav problem HDZ-u. Prema posljednjem financijskom izvješću za prošlu godinu, oni na računu imaju nešto više od 20 milijuna kuna koje su uspjeli uštedjeti zadnjih nekoliko godina.</p><p>Zadnjih pet godina su konstantno imali višak u blagajni i štedjeli, kao da su znali da bi mogli biti osuđeni. Ne bi im zato bio nikakav problem platiti kaznu i vratiti 18,1 milijuna kuna u jednoj rati.</p><p>A odakle su im stigli ti silni milijuni koje su uštedjeli? HDZ je za vrijeme Tomislava Karamarka bio u minusu, morao je posuđivati novac, a onda im se nakon osvajanja vlasti blagajna znatno podebljala. </p><h2>Prošle godine 46,7 milijuna kuna prihoda</h2><p>I to ne zbog ogromnog prihoda od donacija i članarina koji su dobili od onih koji vjeruju u rad HDZ-a, nego od svih građana.</p><p>Tako da će u biti ovu presudu isplatiti novcem dobivenim kroz godine iz proračuna kao naknadu za svoj rad: za zastupnike u Saboru, za vijećnike u gradovima, županijama i općinama. </p><p>Primjerice, prošle godine je HDZ imao nešto više od 46,7 milijuna kuna prihoda. A čak 36 milijuna kuna je došlo iz državnog i lokalnih proračuna, dakle od novca poreznih obveznika.</p><p>Taj novac su dobili na osnovu broja zastupnika u Saboru i lokalnim jedinicama. Treba napomenuti da to nisu plaće, nego novac koji stranke dobivaju za svoje djelovanje ovisno o broju predstavnika u državnom i lokalnim parlamentima. </p><h2>Moraju platiti ako presuda bude pravomoćna</h2><p>Tek manjina novca došla im je lani od donacija i članarina.</p><p>Od članarina su ubrali 8,6 milijuna kuna, a od donacija 1,6 milijuna kuna. </p><p>Ove godine su bili izbori, pa su i donacije porasle. HDZ je ostvario izvrstan rezultat i oni imaju 61 zastupnika u parlamentu, što znači da za njih mogu računati svake godine mandata oko 25 milijuna kuna.</p><p>Uz to su dobili iz proračuna i više od osam milijuna kuna za naknadu troškova promidžbe.</p><p>Milijunska kazna i ako presuda postane pravomoćna, tako im neće predstavljati baš nikakav problem niti će se morati zaduživati da bi je pokrili. A tu je i svakako opcija da viši sud opet poništi presudu, pa se afera Fimi medija razvuče na još nekoliko godina.</p><p>Novac moraju platiti tek ako presuda postane pravomoćna.<br/> </p>