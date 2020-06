'HDZ nam nudi veliku državu koja će onda i naveliko trošiti'

Gospodarski dio programa HDZ-a upućuje na to da će gotovo sigurno doći do eksplozije državne potrošnje, a dodatni izvori mogu doći jedino kroz porezne prihode, kaže ekonomski analitičar Grubišić

<p>HDZ će sutra i službeno objaviti svoj novi četverogodišnji program koji je javno postao dostupan već danas i, kao svaka politička priča, pun je izbornih obećanja za one koji su spremni u ta obećanja povjerovati.</p><p><strong>VIDEO: PREDIZBORNI PLAKATI</strong></p><p>Na 32 stranice obećava se prosječna plaća od 7.600 kn, minimalac od 4.250 kn, smanjenje broja uhljeba, 100 tisuća novih radnih mjesta, desetine milijardi investicija, smanjenje poreza na dohodak, veće mirovine i dječji doplatci, obnova Zagreba...</p><p>Što se zapravo želi poručiti u programu nazvanom 'Sigurna Hrvatska' s HDZ potpisom, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3830716/ekonomski-analiticar-o-hdz-ovim-obecanjima-zaziva-se-velika-drzava-koja-ce-skrbiti-o-svima/">RTL</a> je govorio ekonomski analitičar <strong>Andrej Grubišić</strong>.</p><p>- Umjesto da se u većoj mjeri inicijativa prepusti privatnom sektoru i dalje se vrlo aktivno, čak proaktivnije nego do sada, zaziva tzv. velika država koja će skrbiti o svima, a nažalost zadnjih 30 dana godina nam je pokazalo da, po mom uvjerenju, velika prisutnost države je rezultirala niskim standardom u Hrvatskoj - kaže Grubišić.</p><p>- Gospodarski dio programa HDZ-a upućuje na to da će gotovo sigurno doći do eksplozije državne potrošnje, samo dva 'bulleta' se bave smanjenjem porezne presije. To je djelomično smanjenje poreza na dohodak i smanjenje poreza na dobit za male poduzetnike uz mogućnost plaćanja PDV-a po naplati. To su dobre i korektne mjere.</p><p>Međutim...</p><p>- Tu onda dolazi cijeli niz mjera koji ne može trpjeti daljnje porezno rasterećenje. To je dizanje minimalne plaće koje je predviđeno, različite subvencije mladim osobama za samozapošljavanje umjesto da ih se porezno rastereti. Da bi vi nekome dali planiranih 130.000 kuna, nekome ih morate i uzeti - objašnjava Grubišić.</p><p>- Dizanje roditeljskih naknada na puni iznos plaće, udvostručenje dječjeg doplatka, dizanje mirovina za 10 posto, subvencije poljoprivredi i različitim sektorima u gospodarstvu. Sve to upućuje da bi vi to ispoštivali morate imati dodatne izvore financiranja, a dodatni izvori mogu doći jedino kroz: porezne prihode! - rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3830716/ekonomski-analiticar-o-hdz-ovim-obecanjima-zaziva-se-velika-drzava-koja-ce-skrbiti-o-svima/">RTL</a> ekonomski analitičar, Andrej Grubišić.</p>