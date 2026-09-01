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TEŠKO OZLIJEDIO VOZAČICU

HDZ o pijanom generalu koji je slupao aute i dao ostavku: 'To je odgovorno. Naučio je u ratu'

Piše Ivan Jukić,
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HDZ o pijanom generalu koji je slupao aute i dao ostavku: 'To je odgovorno. Naučio je u ratu'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/Facebook
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Umirovljeni general Miljenko Filipović podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“ nakon prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđena vozačica

Umirovljeni general Miljenko Filipović podnio je neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a „Gojko Šušak“, nakon što je pijan skrivio prometnu nesreću u Zaprešiću u kojoj je teško ozlijeđena vozačica (56). Ostavku je potvrdio glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok, koji nije odgovorio na pitanje ostaje li Filipović i dalje član stranke.

Iz HDZ-a su se o slučaju oglasili i na službenoj Facebook stranici. U objavi su naveli da je Filipović, kao general Hrvatske vojske, svjestan odgovornosti i posljedica prometne nesreće te da je zbog toga podnio neopozivu ostavku.

- Kao general pobjedničke Hrvatske vojske, naučio je još u Domovinskom ratu da odgovornost i čast nisu riječ, nego obveza - poručili su iz HDZ-a, dodajući da Filipović izražava iskreno žaljenje zbog nesreće i njezinih posljedica.

Prema podacima policije, nesreća se dogodila jučer oko 20:25 sati u Kalamirovoj ulici u Zaprešiću. Policija u svom priopćenju nije navela identitet vozača, već je objavila da je 61-godišnji muškarac upravljao vozilom s 1,42 promila alkohola u organizmu. Riječ je o Miljenku Filipoviću.

Filipović je upravljao Mitsubishijem zagrebačkih registracija i kretao se Kalamirovom ulicom prema zapadu. Dolaskom do križanja s Ulicom bana Josipa Jelačića prešao je u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.

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Tijekom pretjecanja nije držao potreban razmak te je udario u Mercedes kojim je upravljao 89-godišnji muškarac. Nakon pretjecanja nije se vratio u svoju prometnu traku, već se sudario s Alfa Romeom koji je iz suprotnog smjera vozila 56-godišnjakinja.

Od siline sudara Alfa Romeo i Mitsubishi odbačeni su na rubni kamen, dok je Mercedes udario u metalnu kantu za otpad.

Vozačica Alfa Romea zadobila je teške ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u KBC-u Sestre milosrdnice. Filipović je lakše ozlijeđen i zbrinut u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

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