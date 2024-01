HDZ objavio snimku Grmoje: 'Neću te hapsiti jer smo dobri'. Grmoja: To uvijek Sukiju šaljem

HDZ je audio snimku objavio na službenoj Instagram stranici.

Na njoj se čuje kako Nikola Grmoja navodno najavljuje pravne progone i nekome govori da će biti zaštićen jer je dobar s njim.

Nisu napisali o čemu se raditi niti je objašnjen kontekst snimke.

Nazvali smo zastupnika Mosta Grmoju koji nam je rekao kako je sve to obična šala.

- Kad god kažem nešto protiv HDZ-a na televiziji, javi mi se Zvonimir Sunara Suki porukama tipa 'stradat ćeš', 'sad si gotov' i slično. Uz to mi i prijeti da ću nastradati, govori da mi ide kraj, ali i poručuje da se povučem iz politike. Uglavnom mu na to odgovorim da se ne boji, da ne bude u strahu i da ću ga abolirati. Tako je bilo i ovaj put, kad sam mu poslao glasovnu poruku, on je očito to proslijedio njima, kazao je Nikola Grmoja (Most).

- Ovo samo pokazuje koliko je HDZ očajan i koliko su u strahu od Mosta - poručio je Grmoja.